Курганцам предлагают работать на нефтегазовом месторождении в ЯНАО за 300 тысяч

Жителям Курганской области предлагают работать машинистами трубоукладчика на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За работу вахтовым методом работодатели обещают зарплату более 300 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на популярном портале.
«На Восточно-Мессояхское месторождение требуется машинист трубоукладчика. Вахта: 60 смен. Требования: опыт работы — не менее трех лет по трудовой книжке», — говорится в объявлении.
Работодатели предлагают бесплатное проживание, трехразовое питание и спецодежду. Зарплата за 60 дней вахты — 323 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать на нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Работодатели обещают зарплату от 300 тысяч рублей за два месяца вахты.
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Жителям Курганской области предлагают работать машинистами трубоукладчика на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За работу вахтовым методом работодатели обещают зарплату более 300 тысяч рублей, говорится в объявлении, опубликованном на популярном портале. «На Восточно-Мессояхское месторождение требуется машинист трубоукладчика. Вахта: 60 смен. Требования: опыт работы — не менее трех лет по трудовой книжке», — говорится в объявлении. Работодатели предлагают бесплатное проживание, трехразовое питание и спецодежду. Зарплата за 60 дней вахты — 323 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что курганцам предлагают работать на нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Работодатели обещают зарплату от 300 тысяч рублей за два месяца вахты.