Курганцев приглашают работать на нефтегазовом месторождении в Сибири за 300 тысяч

Курганцам предлагают работу на нефтегазовом месторождении в Сибири Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям Курганской области предлагают работать на нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Вахтовикам готовы платить от 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями.

«Требуется машинист автомобильного крана на Ярактинском нефтегазовом месторождении в городе Усть-Кут Иркутской области. Вахта 60/60. Заработная плата от 300 000 рублей за два месяца», — говорится в вакансии.

Кроме этого, работодатель предоставляет спецодежду, оплачивает питание в столовых и магазинах на 21 тысячу рублей. Также вахтовикам компенсируется проезд к месту работы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут плотников с бригадирами для сборки деревянных домов и бань на Ямале. Бригаде рабочих обещают платить от 500 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось о том, что в Сахалинской области курганцам предлагают работать охранниками. Зарплата для вахтовиков от 100 тысяч рублей.