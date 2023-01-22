22 января 2023
21 января 2023

Курганцев приглашают работать на нефтегазовом месторождении в Сибири за 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают работу на нефтегазовом месторождении в Сибири Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать на нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Вахтовикам готовы платить от 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями.

«Требуется машинист автомобильного крана на Ярактинском нефтегазовом месторождении в городе Усть-Кут Иркутской области. Вахта 60/60. Заработная плата от 300 000 рублей за два месяца», — говорится в вакансии.

Кроме этого, работодатель предоставляет спецодежду, оплачивает питание в столовых и магазинах на 21 тысячу рублей. Также вахтовикам компенсируется проезд к месту работы.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут плотников с бригадирами для сборки деревянных домов и бань на Ямале. Бригаде рабочих обещают платить от 500 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось о том, что в Сахалинской области курганцам предлагают работать охранниками. Зарплата для вахтовиков от 100 тысяч рублей.

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Жителям Курганской области предлагают работать на нефтегазовом месторождении в Иркутской области. Вахтовикам готовы платить от 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с популярными объявлениями. «Требуется машинист автомобильного крана на Ярактинском нефтегазовом месторождении в городе Усть-Кут Иркутской области. Вахта 60/60. Заработная плата от 300 000 рублей за два месяца», — говорится в вакансии. Кроме этого, работодатель предоставляет спецодежду, оплачивает питание в столовых и магазинах на 21 тысячу рублей. Также вахтовикам компенсируется проезд к месту работы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут плотников с бригадирами для сборки деревянных домов и бань на Ямале. Бригаде рабочих обещают платить от 500 тысяч рублей в месяц. Также сообщалось о том, что в Сахалинской области курганцам предлагают работать охранниками. Зарплата для вахтовиков от 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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