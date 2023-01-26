Врач рассказала, как распознать опасное заболевание глаз

Офтальмолог Дгебуадзе: одним из признаков катаракты является снижение светочувствительности

При возникновении жалоб на зрение, необходимо сразу обратиться к офтальмологу, сказала Ана Дгебуадзе Фото: Илья Московец © URA.RU

Развитие такого опасного заболевания, как катаракта, сопровождается затуманиванием зрения и ощущением пелены перед глазами. О симптомах возникновения недуга рассказала врач-офтальмолог, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе.

«Ярким признаком в развитии катаракты является затуманивание зрения. Ощущение пелены или тумана перед глазами говорит о снижении остроты зрения или его резкости», — сказала Ана Дгебуадзе «Известиям». По словам специалиста, на начальных этапах заболевания помутнения затрагивают лишь небольшую периферическую часть хрусталика. Поэтому человек может не заметить, что у него снижается зрение. Офтальмолог отметила, что зрение при заболевании ухудшается постепенно.

Пациентам со временем начинает казаться, будто они смотрят через грязное стекло. «При этом затуманивание зрения может не сильно беспокоить пациента в светлое время суток, но в сумеречное, когда уровень общей освещенности падает, проблемы со зрением начинают приобретать новый характер», — подчеркнула Дгебуадзе. Также эксперт добавила, что цвета при развитии болезни становятся более тусклыми.

Также одним из признаков развития катаракты является появление ореолов и светорассеивание вокруг источников света. Кроме того, на начальной стадии заболевания человек становится менее чувствителен к свету. «Частые изменения в рецепте очков или контактных линзах также рассматриваются как один из симптомов катаракты», — заявила врач.

Успешное лечение недуга заключается в своевременной диагностике. При появлении каких-либо жалоб необходимо как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу для назначения лечения, заключила кандидат медицинских наук.

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