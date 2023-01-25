Куйвашев подписал указ, державший в панике свердловских VIP

Губернатор Свердловской области утвердил полномочия членов регионального правительства

Евгений Куйвашев подписал исторический «указ №300» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев по-новому распределил полномочия между своими заместителями и министрами областного правительства. Глава региона подписал исторический указ №300, который его подчиненные ждали с осени 2021 года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, информацию подтвердил департамент информполитики.

«Губернатор подписал указ, которым утвердил полномочия членов правительства Свердловской области. Глава региона документально закрепил за своими заместителями и руководителями министерств курируемые ими направления», — сказали в департаменте.

На протяжении года распределение полномочий между членами правительства оставалось одной из самых обсуждаемых тем. Впервые чиновники узнали, что так называемый «указ №300» собираются отредактировать, еще в октябре 2021-го. Источники URA.RU рассказывали, как Куйвашев собирал своих замов за закрытыми дверями и предупреждал, что задумал перетасовать обязанности между ними.

С того момента подписание указа откладывали по меньшей мере трижды. Все это время заместители губернатора и министры пребывали в тревожном ожидании и гадали, кто из них расширит свое влияние, а кто, напротив, потеряет. Инсайдеры агентства анонсировали, что до конца января Куйвашев все же утвердит новую схему полномочий. По данным URA.RU, указ находился на финальной стадии разработки уже в ноябре 2022 года.