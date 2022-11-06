Свердловских VIP охватила паника из-за секретного указа Куйвашева

Губернатор откладывал это решение год

07 ноября 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев готов утвердить реформу, которую обещал еще осенью прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский истеблишмент замер в ожидании выхода исторического указа №300 за подписью главы региона Евгения Куйвашева. Как стало известно URA.RU, долгожданный документ, который определит сферы влияния заместителей губернатора, практически готов. Новая разбивка полномочий готовится в строжайшей тайне. Но уже ясно, кого из своих подчиненных Куйвашев намерен ослабить. Распределение полномочий между заместителями губернатора — одна из самых обсуждаемых тем в областной власти. Впервые чиновники узнали, что указ №300 собираются отредактировать, еще год назад. Источники URA.RU рассказывали, как в октябре 2021-го Куйвашев собрал своих замов за закрытыми дверями и предупредил, что задумал перетасовать обязанности между ними. С тех пор реформу откладывали по меньшей мере трижды (то из-за начала СВО, то из-за губернаторских выборов), а сами заместители жили в томительном ожидании. Перераспределить полномочия своих замов Евгений Куйвашев обещал еще в 2021-м Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По данным URA.RU, в начале ноября работа над документом вошла в финальную фазу. «Вся резиденция и все правительство ждут подписания указа. Его закрытую копию обнародуют [чиновникам с правом доступа] в ближайшее время», — поделился собеседник, близкий к свердловскому руководству. При этом большинство топ-руководителей, фиксирует источник в резиденции, пребывают в смятении и охвачены тревогой: «Потому что никто не знает, что там [в указе] будет». Возникшую паузу длиной в год окружение Куйвашева объясняет любопытным образом. Чиновники уверены, что причина в нюансах управленческого стиля самого главы региона. «Губернатор предпочитает не связывать себя формальностями, а опираться на политическую интуицию. И она его, к слову, ни разу по-крупному не подводила», — объяснил один из старожилов команды Куйвашева. Статья по теме Куйвашев запустил большой передел власти в своем окружении В частности, иллюстрирует источник, благодаря такому чутью губернатору удавалось вовремя отправить на политическое кладбище своих «слишком прытких» заместителей. Бывший зампред правительства Алексей Багаряков ушел из власти в РАНХиГС, экс-премьер области Денис Паслер нашел себя в ПАО «Т Плюс», а вице-губернатор Владимир Тунгусов и вовсе покинул большую политику. Для девяти действующих заместителей Куйвашева ситуация с указом выглядит особенно щекотливой. Сразу после сентябрьских выборов, на которых результат губернатора (65,78%) превзошел ожидания его команды, Куйвашев сразу пресек эйфорию среди подчиненных. «Заместители должны понимать, что свои полномочия они могут не только расширить, но и потерять», — пересказал близкий к Куйвашеву собеседник. Как заявили URA.RU сразу два источника, угроза сокращения полномочий неожиданно нависла над замгубернатора по соцполитике Павлом Крековым. Еще в начале осени позиции опытнейшего чиновника считались непоколебимыми. Однако 21 сентября в регионе началась мобилизация, потребовавшая от соцблока удвоенных усилий. «И Павел Владимирович проявил себя на удивление слабо», — констатировал его коллега по правительству. Об усилении Василия Козлова ходит очень много разговоров. Но неясно, готов ли он сам к новой роли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ожидается, что в новой нарезке полномочий Креков потеряет важную часть своей ответственности — работу с федеральными нацпроектами в социальной отрасли. Главным претендентом на эту сферу является замгубернатора Василий Козлов, до недавнего времени курировавший только внешнеэкономические связи региона. «Часть денежных потоков, в том числе по нацпроектам, действительно могут замкнуть на нем, — рассуждает собеседник, знакомый с подготовкой указа №300. — У Козлова в этом плане неплохой опыт». По-прежнему вероятным называют сценарий (его активно обсуждали в сентябре) с передачей Козлову части полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Глобально положение самого Шмыкова выглядит довольно стабильным: несмотря на участившуюся критику от шефа, чиновник остается главным доверенным лицом Куйвашева. Но опытные коллеги предупреждают Шмыкова: «Он недооценивает ситуацию, при которой любой более-менее крупный провал спишут именно на него. Тем более обществом это будет воспринято очень спокойно, он же первый зам». Еще более уверенно смотрятся позиции опытного Валерия Чайникова, руководителя аппарата правительства. 63-летний чиновник, отвечающий в команде Куйвашева за оргвопросы, не просто сохранил влияние, но и уже успел его расширить — губернатор передал Чайникову надзорные полномочия, которые раньше были у департамента противодействия коррупции и контроля. Прежний функционал, судя по всему, останется у куратора силового блока Азата Салихова и Сергея Швиндта, отвечающего за строительство и дорожно-транспортную сферу. Олегу Чемезову, хоть он и курирует внутреннюю политику, гарантировали сохранение контроля над минфином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При своем останется и вице-губернатор по внутренней политике Олег Чемезов. Интерес вызывает одна важная деталь. По информации URA.RU, Куйвашев уже согласился оставить ему контроль над министерством финансов. Считается, что, имея доступ к казне, у Чемезова будет рычаг давления в переговорах с главами городов. Большое усиление по итогам нарезки прочат новоиспеченному замгубернатора и главе мингосимущества (МУГИСО) Алексею Кузнецову. «Он займет ключевое место в команде. Губернатор возлагает на него большие надежды», — намекает инсайдер, близкий к подготовке указа (хотя в сентябре Куйвашев, по слухам, несколько раз отказался принять Кузнецова у себя из-за его самовольного ухода в отпуск). Известно, что новый зам может получить больше экономических полномочий, в том числе от Шмыкова. На Алексея Кузнецова, судя по всему, возложены самые большие надежды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любопытно, что с назначением Кузнецова в МУГИСО очков себе добавит и его хороший приятель — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Правда, новый круг полномочий Кузнецова может сделать их и конкурентами, когда дело коснется земли и ее застройки», — отметил знакомый обоих чиновников. Неочевидной называют ситуацию замгубернатора по инвестициям и туризму Дмитрия Ионина. В сентябре, когда нынешний состав правительства еще не был утвержден, звучали версии, что Куйвашев намерен избавиться от 37-летнего подчиненного. Теперь же в высоких кабинетах говорят, что Ионин в ближайший год вовсе уйдет на повышение — возглавит какой-либо российский регион. «Тогда курируемые им минцифры и мининвест передадут. Например, Козлову или Шмыкову», — полагает источник в руководстве области. Впрочем, в окружении Ионина утверждают, что оснований для его ухода прямо сейчас нет.

Свердловский истеблишмент замер в ожидании выхода исторического указа №300 за подписью главы региона Евгения Куйвашева. Как стало известно URA.RU, долгожданный документ, который определит сферы влияния заместителей губернатора, практически готов. Новая разбивка полномочий готовится в строжайшей тайне. Но уже ясно, кого из своих подчиненных Куйвашев намерен ослабить. Распределение полномочий между заместителями губернатора — одна из самых обсуждаемых тем в областной власти. Впервые чиновники узнали, что указ №300 собираются отредактировать, еще год назад. Источники URA.RU рассказывали, как в октябре 2021-го Куйвашев собрал своих замов за закрытыми дверями и предупредил, что задумал перетасовать обязанности между ними. С тех пор реформу откладывали по меньшей мере трижды (то из-за начала СВО, то из-за губернаторских выборов), а сами заместители жили в томительном ожидании. По данным URA.RU, в начале ноября работа над документом вошла в финальную фазу. «Вся резиденция и все правительство ждут подписания указа. Его закрытую копию обнародуют [чиновникам с правом доступа] в ближайшее время», — поделился собеседник, близкий к свердловскому руководству. При этом большинство топ-руководителей, фиксирует источник в резиденции, пребывают в смятении и охвачены тревогой: «Потому что никто не знает, что там [в указе] будет». Возникшую паузу длиной в год окружение Куйвашева объясняет любопытным образом. Чиновники уверены, что причина в нюансах управленческого стиля самого главы региона. В частности, иллюстрирует источник, благодаря такому чутью губернатору удавалось вовремя отправить на политическое кладбище своих «слишком прытких» заместителей. Бывший зампред правительства Алексей Багаряков ушел из власти в РАНХиГС, экс-премьер области Денис Паслер нашел себя в ПАО «Т Плюс», а вице-губернатор Владимир Тунгусов и вовсе покинул большую политику. Для девяти действующих заместителей Куйвашева ситуация с указом выглядит особенно щекотливой. Сразу после сентябрьских выборов, на которых результат губернатора (65,78%) превзошел ожидания его команды, Куйвашев сразу пресек эйфорию среди подчиненных. «Заместители должны понимать, что свои полномочия они могут не только расширить, но и потерять», — пересказал близкий к Куйвашеву собеседник. Как заявили URA.RU сразу два источника, угроза сокращения полномочий неожиданно нависла над замгубернатора по соцполитике Павлом Крековым. Еще в начале осени позиции опытнейшего чиновника считались непоколебимыми. Однако 21 сентября в регионе началась мобилизация, потребовавшая от соцблока удвоенных усилий. «И Павел Владимирович проявил себя на удивление слабо», — констатировал его коллега по правительству. Ожидается, что в новой нарезке полномочий Креков потеряет важную часть своей ответственности — работу с федеральными нацпроектами в социальной отрасли. Главным претендентом на эту сферу является замгубернатора Василий Козлов, до недавнего времени курировавший только внешнеэкономические связи региона. «Часть денежных потоков, в том числе по нацпроектам, действительно могут замкнуть на нем, — рассуждает собеседник, знакомый с подготовкой указа №300. — У Козлова в этом плане неплохой опыт». По-прежнему вероятным называют сценарий (его активно обсуждали в сентябре) с передачей Козлову части полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Глобально положение самого Шмыкова выглядит довольно стабильным: несмотря на участившуюся критику от шефа, чиновник остается главным доверенным лицом Куйвашева. Но опытные коллеги предупреждают Шмыкова: Еще более уверенно смотрятся позиции опытного Валерия Чайникова, руководителя аппарата правительства. 63-летний чиновник, отвечающий в команде Куйвашева за оргвопросы, не просто сохранил влияние, но и уже успел его расширить — губернатор передал Чайникову надзорные полномочия, которые раньше были у департамента противодействия коррупции и контроля. Прежний функционал, судя по всему, останется у куратора силового блока Азата Салихова и Сергея Швиндта, отвечающего за строительство и дорожно-транспортную сферу. При своем останется и вице-губернатор по внутренней политике Олег Чемезов. Интерес вызывает одна важная деталь. По информации URA.RU, Куйвашев уже согласился оставить ему контроль над министерством финансов. Считается, что, имея доступ к казне, у Чемезова будет рычаг давления в переговорах с главами городов. Большое усиление по итогам нарезки прочат новоиспеченному замгубернатора и главе мингосимущества (МУГИСО) Алексею Кузнецову. «Он займет ключевое место в команде. Губернатор возлагает на него большие надежды», — намекает инсайдер, близкий к подготовке указа (хотя в сентябре Куйвашев, по слухам, несколько раз отказался принять Кузнецова у себя из-за его самовольного ухода в отпуск). Известно, что новый зам может получить больше экономических полномочий, в том числе от Шмыкова. Любопытно, что с назначением Кузнецова в МУГИСО очков себе добавит и его хороший приятель — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Правда, новый круг полномочий Кузнецова может сделать их и конкурентами, когда дело коснется земли и ее застройки», — отметил знакомый обоих чиновников. Неочевидной называют ситуацию замгубернатора по инвестициям и туризму Дмитрия Ионина. В сентябре, когда нынешний состав правительства еще не был утвержден, звучали версии, что Куйвашев намерен избавиться от 37-летнего подчиненного. Теперь же в высоких кабинетах говорят, что Ионин в ближайший год вовсе уйдет на повышение — возглавит какой-либо российский регион. «Тогда курируемые им минцифры и мининвест передадут. Например, Козлову или Шмыкову», — полагает источник в руководстве области. Впрочем, в окружении Ионина утверждают, что оснований для его ухода прямо сейчас нет.