Идеолог создания УрФУ вспомнил, как победили Челябинск, поддержанный Медведевым

Матерн: при создании УрФУ свердловские власти выиграли конкуренцию у Челябинска

26 января 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Анатолий Матерн раскрыл подробности создания крупнейшего вуза в УрФО Фото: Александр Мамаев © URA.RU При создании Уральского федерального университета (УрФУ) свердловским властям пришлось выиграть конкуренцию у Челябинска, который поначалу поддержал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Историю легендарного противостояния по просьбе URA.RU вспомнил Анатолий Матерн, бывший ректор УГТУ-УПИ и экс-первый проектор УрФУ, — в рамках серии публикации, посвященных выходу новой энциклопедии о городе. Над созданием большого Уральского университета руководство города и региона работало с начала 2000-х, когда формировался стратегический план развития Екатеринбурга. По первоначальной задумке — уникальной для России, — на базе технического УПИ, классического УрГУ и ряда других вузов должен был появиться Большой Евразийский госуниверситет (БЕГУ). Проект включал в себя и строительство университетского городка на месте леса за озером Малый Шарташ и даже был включен в генплан. Этот, как многим казалось, утопический проект руководители крупнейших вузов презентовали в ноябре 2003-го. Тогда о вступлении в Ассоциацию заявили ректоры Станислав Набойченко (УГТУ-УПИ), Владимир Третьяков (УрГУ) и Александр Стариков (УралГАХА). В январе 2004-го к ним присоединились и другие вузы. В следующие полтора года идею БЕГУ документально поддержали все властные структуры города и области. Однако в 2006-м в стране создали два федеральных университета — Сибирский (Красноярск) и Южный (Ростов-на-Дону). 7 мая 2008 года новый президент Дмитрий Медведев в день своей инаугурации подписал Указ о создании в РФ системы федеральных университетов. Поэтому проект БЕГУ пришлось заморозить. На базе его наработок началась работа над проектом УрФУ. В борьбу включились соседи из Челябинска. У них было преимущество: в январе 2008-го они представили свой Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) только готовившемуся стать президентом Медведеву (встреча шла три часа). А в мае ректор ЮУрГУ Александр Шестаков стал единственным уральским ректором, приглашенным на инаугурацию Медведева. А Екатеринбург в качестве своих достоинств предъявил высочайший уровень научных школ, широкие образовательные возможности, многолетнюю кооперацию с промышленностью и Уральским отделением Российской академии наук. Наиболее активными лоббистами были губернатор Эдуард Россель, свердловский премьер Виктор Кокшаров (ныне ректор УрФУ), мэр Аркадий Чернецкий, президент областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. Помимо Матерна, в продвижении по академической линии активно участвовали глава уральской академической науки Валерий Чарушин, ректор УрГУ (а ныне первый проректор УрФУ) Дмитрий Бугров, проректор УПИ Сергей Кортов, авторитетные представители вузовских коллективов, внешние эксперты из Москвы. «С мая [2008-го] начался полуторагодовалый марафон интенсивных контактов и кропотливой работы на уровне федеральных министерств, областного правительства, администрации города. Неоценима помощь выпускников обоих университетов, которые внесли существенный вклад в итоговый победный для нас результат», — вспомнил Матерн. Президентский указ о создании в Екатеринбурге УрФУ вышел в октябре 2009 года. Юридические процедуры были завершены в мае 2011-го. Энциклопедию, где о создании УрФУ расскажут менее подробно (такой формат), планируют презентовать весной. Издание, идеологами которого выступают мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания, научный руководитель, доктор экономических наук Виктор Маслаков, приурочено к 300-летию столицы Урала. В сборнике будет почти три тысячи заметок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При создании Уральского федерального университета (УрФУ) свердловским властям пришлось выиграть конкуренцию у Челябинска, который поначалу поддержал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Историю легендарного противостояния по просьбе URA.RU вспомнил Анатолий Матерн, бывший ректор УГТУ-УПИ и экс-первый проектор УрФУ, — в рамках серии публикации, посвященных выходу новой энциклопедии о городе. Над созданием большого Уральского университета руководство города и региона работало с начала 2000-х, когда формировался стратегический план развития Екатеринбурга. По первоначальной задумке — уникальной для России, — на базе технического УПИ, классического УрГУ и ряда других вузов должен был появиться Большой Евразийский госуниверситет (БЕГУ). Проект включал в себя и строительство университетского городка на месте леса за озером Малый Шарташ и даже был включен в генплан. Этот, как многим казалось, утопический проект руководители крупнейших вузов презентовали в ноябре 2003-го. Тогда о вступлении в Ассоциацию заявили ректоры Станислав Набойченко (УГТУ-УПИ), Владимир Третьяков (УрГУ) и Александр Стариков (УралГАХА). В январе 2004-го к ним присоединились и другие вузы. В следующие полтора года идею БЕГУ документально поддержали все властные структуры города и области. Однако в 2006-м в стране создали два федеральных университета — Сибирский (Красноярск) и Южный (Ростов-на-Дону). 7 мая 2008 года новый президент Дмитрий Медведев в день своей инаугурации подписал Указ о создании в РФ системы федеральных университетов. Поэтому проект БЕГУ пришлось заморозить. На базе его наработок началась работа над проектом УрФУ. В борьбу включились соседи из Челябинска. У них было преимущество: в январе 2008-го они представили свой Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) только готовившемуся стать президентом Медведеву (встреча шла три часа). А в мае ректор ЮУрГУ Александр Шестаков стал единственным уральским ректором, приглашенным на инаугурацию Медведева. А Екатеринбург в качестве своих достоинств предъявил высочайший уровень научных школ, широкие образовательные возможности, многолетнюю кооперацию с промышленностью и Уральским отделением Российской академии наук. Наиболее активными лоббистами были губернатор Эдуард Россель, свердловский премьер Виктор Кокшаров (ныне ректор УрФУ), мэр Аркадий Чернецкий, президент областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. Помимо Матерна, в продвижении по академической линии активно участвовали глава уральской академической науки Валерий Чарушин, ректор УрГУ (а ныне первый проректор УрФУ) Дмитрий Бугров, проректор УПИ Сергей Кортов, авторитетные представители вузовских коллективов, внешние эксперты из Москвы. «С мая [2008-го] начался полуторагодовалый марафон интенсивных контактов и кропотливой работы на уровне федеральных министерств, областного правительства, администрации города. Неоценима помощь выпускников обоих университетов, которые внесли существенный вклад в итоговый победный для нас результат», — вспомнил Матерн. Президентский указ о создании в Екатеринбурге УрФУ вышел в октябре 2009 года. Юридические процедуры были завершены в мае 2011-го. Энциклопедию, где о создании УрФУ расскажут менее подробно (такой формат), планируют презентовать весной. Издание, идеологами которого выступают мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания, научный руководитель, доктор экономических наук Виктор Маслаков, приурочено к 300-летию столицы Урала. В сборнике будет почти три тысячи заметок.