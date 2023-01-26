Рогов заявил о подготовке ВСУ весеннего наступления

ВСУ сейчас не имеют потенциала для широкого наступления, сказал Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут начать контрнаступление предстоящей весной. Возможными целями для ударов у украинской армии остаются Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Конец марта—начало апреля — это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводят РИА Новости. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где будет линия фронта и насколько далеко продвинутся ВС РФ.

Также Рогов предположил, что главными направлениями для ВСУ станут Мелитополь и Бердянск. Член главного совета администрации подчеркнул, что у украинцев сейчас нет потенциала для широкого наступления.

Политик также напомнил, что сейчас на Украине проводится очередная волна мобилизации. «Поставлена задача к концу марта мобилизовать и бросить на фронт не менее 150 тысяч человек», — заключил Рогов.

Ранее Рогов сообщил о том, что Вооруженные силы РФ предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр. По его словам, попытка форсирования проходила со стороны Новой Каховки, напоминает деловое издание «Взгляд». Также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия готовится к контрнаступлению на запорожском направлении.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в качестве целей военной операции обозначил защиту мирных жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.