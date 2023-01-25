Балицкий: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожье

Армия Украины готовится к контрнаступлению на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — заявил Евгений Балицкий во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что на 25 января группировка войск ВСУ под Запорожьем составляет 40 тысяч человек.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории стали новыми субъектами РФ. Однако сейчас Россия не владеет всей площадью новых регинов. 23 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России отодвинули линию обстрела ВСУ в Запорожской области.
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Армия Украины готовится к контрнаступлению на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — заявил Евгений Балицкий во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что на 25 января группировка войск ВСУ под Запорожьем составляет 40 тысяч человек. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре территории стали новыми субъектами РФ. Однако сейчас Россия не владеет всей площадью новых регинов. 23 января член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС России отодвинули линию обстрела ВСУ в Запорожской области.