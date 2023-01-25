В Сатке из окна многоквартирного выпала четырехлетняя девочка

26 января 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Девочка выпала из окна, оставшись без присмотра матери Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке (Челябинская область) из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпала четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мать девочки ушла из дома со вторым ребенком. Оставшись одна, девочка залезла на подоконник и случайно выпала из окна», - сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, ребенок остался жив. Его с различными травмами доставили в районную больницу. URA.RU связались с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. В конце 2022 года в Магнитогорске произошел похожий случай. Оставшись без присмотра родителей, семилетняя девочка открыл окно и случайно упала с четвертого этажа. С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в городскую больницу.

В Сатке (Челябинская область) из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпала четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мать девочки ушла из дома со вторым ребенком. Оставшись одна, девочка залезла на подоконник и случайно выпала из окна», - сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, ребенок остался жив. Его с различными травмами доставили в районную больницу. URA.RU связались с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. В конце 2022 года в Магнитогорске произошел похожий случай. Оставшись без присмотра родителей, семилетняя девочка открыл окно и случайно упала с четвертого этажа. С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в городскую больницу.