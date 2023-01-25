25 января 2023

В Сатке из окна многоквартирного выпала четырехлетняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, балкон, окна, лето, открытые окна
Девочка выпала из окна, оставшись без присмотра матери

В Сатке (Челябинская область) из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпала четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мать девочки ушла из дома со вторым ребенком. Оставшись одна, девочка залезла на подоконник и случайно выпала из окна», - сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU, ребенок остался жив. Его с различными травмами доставили в районную больницу.

URA.RU связались с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

В конце 2022 года в Магнитогорске произошел похожий случай. Оставшись без присмотра родителей, семилетняя девочка открыл окно и случайно упала с четвертого этажа. С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в городскую больницу. 

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В Сатке (Челябинская область) из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпала четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мать девочки ушла из дома со вторым ребенком. Оставшись одна, девочка залезла на подоконник и случайно выпала из окна», - сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, ребенок остался жив. Его с различными травмами доставили в районную больницу. URA.RU связались с пресс-службой СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало. В конце 2022 года в Магнитогорске произошел похожий случай. Оставшись без присмотра родителей, семилетняя девочка открыл окно и случайно упала с четвертого этажа. С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой ее доставили в городскую больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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