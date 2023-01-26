Министр обороны Украины планирует ввести в войсках веганское меню

ВСУ планируют полностью отказаться от советской системы питания для военных. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Теперь украинская армия будет питаться веганскими, халяльными и кошерными блюдами.
«В наших планах разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции. Чтобы этот выбор был. Ведь Украину защищают разные люди», — рассказал Резников в публикации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что изменения вступят в силу осенью.
В украинской армии сражаются от 1 до 3 тысячи иностранных наемников, передает RT. Весной 2022 года их было больше: сообщалось о 20 тысячах наемников из 50 стран. По всей вероятности, многие из них вернулись на родину.
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ВСУ планируют полностью отказаться от советской системы питания для военных. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Теперь украинская армия будет питаться веганскими, халяльными и кошерными блюдами. «В наших планах разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции. Чтобы этот выбор был. Ведь Украину защищают разные люди», — рассказал Резников в публикации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что изменения вступят в силу осенью. В украинской армии сражаются от 1 до 3 тысячи иностранных наемников, передает RT. Весной 2022 года их было больше: сообщалось о 20 тысячах наемников из 50 стран. По всей вероятности, многие из них вернулись на родину.