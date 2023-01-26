Министр обороны Украины планирует ввести в войсках веганское меню

26 января 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты будут питаться по новой системе, рассказал министр обороны Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планируют полностью отказаться от советской системы питания для военных. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Теперь украинская армия будет питаться веганскими, халяльными и кошерными блюдами. «В наших планах разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции. Чтобы этот выбор был. Ведь Украину защищают разные люди», — рассказал Резников в публикации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что изменения вступят в силу осенью. В украинской армии сражаются от 1 до 3 тысячи иностранных наемников, передает RT. Весной 2022 года их было больше: сообщалось о 20 тысячах наемников из 50 стран. По всей вероятности, многие из них вернулись на родину.

ВСУ планируют полностью отказаться от советской системы питания для военных. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Теперь украинская армия будет питаться веганскими, халяльными и кошерными блюдами. «В наших планах разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции. Чтобы этот выбор был. Ведь Украину защищают разные люди», — рассказал Резников в публикации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он отметил, что изменения вступят в силу осенью. В украинской армии сражаются от 1 до 3 тысячи иностранных наемников, передает RT. Весной 2022 года их было больше: сообщалось о 20 тысячах наемников из 50 стран. По всей вероятности, многие из них вернулись на родину.