Politico: Европа задумалась о передаче Киеву современных истребителей

26 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Юрий Сак заявил, что Украина заслужила западные истребители Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В странах Евросоюза будет рассмотрен вопрос о передаче Киеву современных истребителей. Переговоры о предоставлении самолетов инициировали официальные украинские лица, сообщает Politico. «Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил изданию один из дипломатов, участвующих в подобных обсуждениях с военными представителями стран НАТО. В материале уточнили, что балтийские государства из НАТО оказали основную поддержку данной инициативе. Советник министра обороны Украины Юрий Сак назвал обеспечение безопасности реактивных самолетов приоритетом Киева сразу после западных танков. По его мнению, страны Запада теперь осознают необходимость в увеличении военной помощи. Советник уверен в том, что украинская сторона заслуживает поставки боевых самолетов. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно спонсировать Украину, предоставляя ей различное вооружение. Не так давно речь зашла об отправке американских танков Abrams и немецких танков Leopard. Так, в CNN заявили, что украинская сторона получит порядка 80 «Леопардов» в ближайшее время. Также США намерены передать Киеву 31 танк Abrams, сообщили в Bloomberg. Однако позже Зеленский попросил у Запада предоставить ему истребители и ракеты, передает телеканал 360.

В странах Евросоюза будет рассмотрен вопрос о передаче Киеву современных истребителей. Переговоры о предоставлении самолетов инициировали официальные украинские лица, сообщает Politico. «Следующим естественным шагом будут истребители», — заявил изданию один из дипломатов, участвующих в подобных обсуждениях с военными представителями стран НАТО. В материале уточнили, что балтийские государства из НАТО оказали основную поддержку данной инициативе. Советник министра обороны Украины Юрий Сак назвал обеспечение безопасности реактивных самолетов приоритетом Киева сразу после западных танков. По его мнению, страны Запада теперь осознают необходимость в увеличении военной помощи. Советник уверен в том, что украинская сторона заслуживает поставки боевых самолетов. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно спонсировать Украину, предоставляя ей различное вооружение. Не так давно речь зашла об отправке американских танков Abrams и немецких танков Leopard. Так, в CNN заявили, что украинская сторона получит порядка 80 «Леопардов» в ближайшее время. Также США намерены передать Киеву 31 танк Abrams, сообщили в Bloomberg. Однако позже Зеленский попросил у Запада предоставить ему истребители и ракеты, передает телеканал 360.