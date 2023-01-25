Американский инвестор заступился за Ельцин Центр

Инвестор из США призвал свердловчан не закрывать Ельцин Центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвестор из США призвал свердловчан не закрывать Ельцин Центр (ЕЦ). По мнению уроженца Майами, жители уральской столицы не должны уподобляться украинцам, которые массово сносят памятники и закрывают культурные центры. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился американский гражданин Алекс Гупта.

«Я считаю, что закрывать ЕЦ нельзя. Ельцин — история страны. Он был президентом, и этот факт не изменить. Хорошим или плохим — это уже второй вопрос. Если ЕЦ закроют, то тогда чем свердловчане будут отличаться от тех же украинцев, которые сносят памятники Ленина, Пушкина и других известных деятелей. Мне кажется, что ЕЦ нужно воспринимать как культурное место, где можно приятно повести время, но не более», — сказал Губта.

Ранее URA.RU сообщало, что американец Алекс Гупта уехал из страны из-за трансгендерной пропаганды так как не разделяет ценности, которые транслируют эти сообщества. Больше трех лет американец проживает в Екатеринбурге. За это время Гупта посетил 14 российских городов.