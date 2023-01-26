Чиновник из Костромы пожаловался на своих избирателей

Глава костромского района обвинил жителей в «геноциде чиновников»
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Александр Калинин во время интервью. Москва, чиновник, кабинет, калинин александр, руководитель, начальник, губернатор
Юрий Метелкин обвинил избирателей в разжигании ненависти Фото:

Глава Макарьевского района города Костромы Юрий Метелкин написал на своих избирателей жалобы в силовые структуры, обвинив их в призыве к разжиганию ненависти к представителям органов самоуправления. Причиной тому стало обращение местных жителей в интернете, в котором они сетуют на закрытие бани и объединение двух детских сада в один.

«Администрация Макарьевского района просит провести проверку по факту публичного призыва к экстремистской деятельности в сети Интернет и Ютуб в отношении [нескольких жителей района], <…> разжигание ненависти или вражды к представителям органов местного самоуправления, а именно к главе Макарьевского муниципального района Метелкину Ю.Ю.», — говорится в заявлении Юрия Метелкина, передают «Новые известия».

Конфликт возник из-за того, что жители Макарьевского района посчитали, что Метелкин вредит городской инфраструктуре. Районный глава объединил два детских сада в один, а также закрыл местную общественную баню. Тогда граждане опубликовали обращение в соцсетях, в котором выдвинули претензии в отношении Метелкина.

Проверка на «геноцид чиновников» длилась около двух месяцев. Позже, в январе 2023 года, жителям пришло постановление, в котором сообщалось об отказе возбуждения уголовных дел.

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Глава Макарьевского района города Костромы Юрий Метелкин написал на своих избирателей жалобы в силовые структуры, обвинив их в призыве к разжиганию ненависти к представителям органов самоуправления. Причиной тому стало обращение местных жителей в интернете, в котором они сетуют на закрытие бани и объединение двух детских сада в один. «Администрация Макарьевского района просит провести проверку по факту публичного призыва к экстремистской деятельности в сети Интернет и Ютуб в отношении [нескольких жителей района], <…> разжигание ненависти или вражды к представителям органов местного самоуправления, а именно к главе Макарьевского муниципального района Метелкину Ю.Ю.», — говорится в заявлении Юрия Метелкина, передают «Новые известия». Конфликт возник из-за того, что жители Макарьевского района посчитали, что Метелкин вредит городской инфраструктуре. Районный глава объединил два детских сада в один, а также закрыл местную общественную баню. Тогда граждане опубликовали обращение в соцсетях, в котором выдвинули претензии в отношении Метелкина. Проверка на «геноцид чиновников» длилась около двух месяцев. Позже, в январе 2023 года, жителям пришло постановление, в котором сообщалось об отказе возбуждения уголовных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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