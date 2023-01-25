25 января 2023

Курганский депздрав ищет кандидатов на должности главврачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по экономической политике. Курган , чиновник, заседание, руки депутата, собрание глав
В депздраве формируют резерв кадров для больниц Фото:

Департамент здравоохранения ищет кандидатов на руководящие должности в медицинских организациях для формирования резерва кадров. Зарплата от 100 тысяч рублей, указано в информации депздрава, опубликованной в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

«Департамент здравоохранения Курганской области формирует резерв на должности руководителя медицинской организации и заместителя руководителя медицинской организации. Заработная плата от 100 тыс. рублей. Резюме с контактными данными предлагаем направлять на электронный адрес: dzokadr@kurganobl.ru. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефону (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут эндокринолога для работы в челябинской больнице (г. Троицк). Зарплату обещали от 80 до 200 тысяч рублей на руки. Информация опубликована на сервисе поиска работы.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Департамент здравоохранения ищет кандидатов на руководящие должности в медицинских организациях для формирования резерва кадров. Зарплата от 100 тысяч рублей, указано в информации депздрава, опубликованной в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». «Департамент здравоохранения Курганской области формирует резерв на должности руководителя медицинской организации и заместителя руководителя медицинской организации. Заработная плата от 100 тыс. рублей. Резюме с контактными данными предлагаем направлять на электронный адрес: dzokadr@kurganobl.ru. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефону (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут эндокринолога для работы в челябинской больнице (г. Троицк). Зарплату обещали от 80 до 200 тысяч рублей на руки. Информация опубликована на сервисе поиска работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...