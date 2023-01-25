Курганский депздрав ищет кандидатов на должности главврачей

В депздраве формируют резерв кадров для больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент здравоохранения ищет кандидатов на руководящие должности в медицинских организациях для формирования резерва кадров. Зарплата от 100 тысяч рублей, указано в информации депздрава, опубликованной в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

«Департамент здравоохранения Курганской области формирует резерв на должности руководителя медицинской организации и заместителя руководителя медицинской организации. Заработная плата от 100 тыс. рублей. Резюме с контактными данными предлагаем направлять на электронный адрес: dzokadr@kurganobl.ru. За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефону (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут эндокринолога для работы в челябинской больнице (г. Троицк). Зарплату обещали от 80 до 200 тысяч рублей на руки. Информация опубликована на сервисе поиска работы.