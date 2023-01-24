В Кургане ищут эндокринолога для работы в челябинской больнице за 200 000 рублей

24 января 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Эндокринолог из Кургане может получить в челябинской больнице около 200 000 рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова В Кургане ищут специалиста на должность врача-эндокринолога в Областную больницу в городе Троицк (Челябинская область). Данная информация опубликована на сервисе поиска работы. «Должность „Врач-эндокринолог“ в Областную больницу города Троицка. Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей на руки. Из условий: конкурентная заработная плата, предоставление жилья и оплачиваемый отпуск», — указано в объявлении. Сообщается, что от потенциального сотрудника нужен соответствующий диплом и желание работать. Как рассказал корреспонденту URA.RU специалист по связи с общественностью, вакансия до сих пор актуальна. «Мы ищем специалистов, так как, в том числе, имеем возможность предоставить жилье», — пояснили агентству в больнице. Специалист также рассказал, что эндокринологов ищут в других городах. «По инициативе главного врача „Областная больница г. Троицк“ Алексея Панасенко и при помощи администратора сервиса поиска работы, специалистов ищем по всей России, от Донецка до Архангельска», — добавили в медучреждении. Ранее URA.RU писало, что курганский департамент здравоохранения срочно ищет врачей, обещая им трудоустройство в декабре. Терапевты нужны в Кетовской и Петуховской ЦРБ.

В Кургане ищут специалиста на должность врача-эндокринолога в Областную больницу в городе Троицк (Челябинская область). Данная информация опубликована на сервисе поиска работы. «Должность „Врач-эндокринолог“ в Областную больницу города Троицка. Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей на руки. Из условий: конкурентная заработная плата, предоставление жилья и оплачиваемый отпуск», — указано в объявлении. Сообщается, что от потенциального сотрудника нужен соответствующий диплом и желание работать. Как рассказал корреспонденту URA.RU специалист по связи с общественностью, вакансия до сих пор актуальна. «Мы ищем специалистов, так как, в том числе, имеем возможность предоставить жилье», — пояснили агентству в больнице. Специалист также рассказал, что эндокринологов ищут в других городах. «По инициативе главного врача „Областная больница г. Троицк“ Алексея Панасенко и при помощи администратора сервиса поиска работы, специалистов ищем по всей России, от Донецка до Архангельска», — добавили в медучреждении. Ранее URA.RU писало, что курганский департамент здравоохранения срочно ищет врачей, обещая им трудоустройство в декабре. Терапевты нужны в Кетовской и Петуховской ЦРБ.