Глава УМВД ХМАО заявил о массовом притоке мигрантов в регион

26 января 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за снятия ковидных ограничений выросло число мигрантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО после снятия ковидных ограничений увеличилось число мигрантов. Вместе с этим выросло и число преступлений в миграционной сфере. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии органов, передает журналист URA.RU. «Принимались меры по обеспечению безопасности в миграционной сфере. Возобновление авиасообщений и отмена запретов на въезд в РФ активизировали поток иностранных граждан. Число выданных патентов на две тысячи превысило уровень доковидного 2019 года», — сказал Дамир Сатретдинов. Он добавил, что после наплыва увеличилась количество преступлений в сфере миграции, а также на 15% увеличилось количество преступлений, совершенных самими мигрантами. В пресс-службе полиции добавили, что на данный момент в регионе зарегистрировано больше 200 тысяч мигрантов, что составляет приблизительно 12% от общего количества жителей, в том числе зарегистрированных в ХМАО. Основные миграционные потоки составили жители Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Украины. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на год продлили запрет для мигрантов, работающих на основании патента, на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси. Запрет коснулся граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО после снятия ковидных ограничений увеличилось число мигрантов. Вместе с этим выросло и число преступлений в миграционной сфере. Об этом рассказал начальник УМВД по ХМАО Дамир Сатретдинов во время итоговой коллегии органов, передает журналист URA.RU. «Принимались меры по обеспечению безопасности в миграционной сфере. Возобновление авиасообщений и отмена запретов на въезд в РФ активизировали поток иностранных граждан. Число выданных патентов на две тысячи превысило уровень доковидного 2019 года», — сказал Дамир Сатретдинов. Он добавил, что после наплыва увеличилась количество преступлений в сфере миграции, а также на 15% увеличилось количество преступлений, совершенных самими мигрантами. В пресс-службе полиции добавили, что на данный момент в регионе зарегистрировано больше 200 тысяч мигрантов, что составляет приблизительно 12% от общего количества жителей, в том числе зарегистрированных в ХМАО. Основные миграционные потоки составили жители Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Украины. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на год продлили запрет для мигрантов, работающих на основании патента, на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси. Запрет коснулся граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в РФ.