В ХМАО продлили запрет для мигрантов на торговлю алкоголем и работу в такси

28 декабря 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

В ХМАО для мигрантов продлили запрет на вождение такси и автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО на 2023 год продлили запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения ХМАО. «Запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Или вида на жительство в Российской Федерации или временного убежища на территории Российской Федерации или не относящимся к категории высококвалифицированных специалистов и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — сказано в сообщении дептруда. Также иностранным рабочим в ХМАО запрещено работать в ряде других отраслей. Среди них: Производством детского питания и диетических пищевых продуктов

Торговлей розничной алкогольной продукцией, напитками, включая пиво, в специализированных магазинах

Торговлей розничными табачными изделиями в специализированных магазинах

Деятельностью сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

Деятельностью легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

Деятельностью прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

Деятельностью по предоставлению продуктов питания и напитков

Образованием Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре прошлого года. Еще раньше омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.

Власти ХМАО на 2023 год продлили запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения ХМАО. «Запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Или вида на жительство в Российской Федерации или временного убежища на территории Российской Федерации или не относящимся к категории высококвалифицированных специалистов и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — сказано в сообщении дептруда. Также иностранным рабочим в ХМАО запрещено работать в ряде других отраслей. Среди них: Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре прошлого года. Еще раньше омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.