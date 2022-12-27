27 декабря 2022

В ХМАО продлили запрет для мигрантов на торговлю алкоголем и работу в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
В ХМАО для мигрантов продлили запрет на вождение такси и автобусов Фото:

Власти ХМАО на 2023 год продлили запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения ХМАО.

«Запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Или вида на жительство в Российской Федерации или временного убежища на территории Российской Федерации или не относящимся к категории высококвалифицированных специалистов и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — сказано в сообщении дептруда.

Также иностранным рабочим в ХМАО запрещено работать в ряде других отраслей. Среди них:

  • Производством детского питания и диетических пищевых продуктов
  • Торговлей розничной алкогольной продукцией, напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
  • Торговлей розничными табачными изделиями в специализированных магазинах
  • Деятельностью сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
  • Деятельностью легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
  • Деятельностью прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
  • Деятельностью по предоставлению продуктов питания и напитков
  • Образованием

Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре прошлого года. Еще раньше омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.

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Власти ХМАО на 2023 год продлили запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения ХМАО. «Запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Или вида на жительство в Российской Федерации или временного убежища на территории Российской Федерации или не относящимся к категории высококвалифицированных специалистов и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — сказано в сообщении дептруда. Также иностранным рабочим в ХМАО запрещено работать в ряде других отраслей. Среди них: Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре прошлого года. Еще раньше омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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