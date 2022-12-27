В ХМАО продлили запрет для мигрантов на торговлю алкоголем и работу в такси

Власти ХМАО на 2023 год продлили запрет на торговлю розничной алкогольной продукцией и работу в такси для мигрантов, работающих на основании патента. Об этом рассказали в пресс-службе департамента труда и занятости населения ХМАО.
«Запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Или вида на жительство в Российской Федерации или временного убежища на территории Российской Федерации или не относящимся к категории высококвалифицированных специалистов и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», — сказано в сообщении дептруда.
Также иностранным рабочим в ХМАО запрещено работать в ряде других отраслей. Среди них:
- Производством детского питания и диетических пищевых продуктов
- Торговлей розничной алкогольной продукцией, напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
- Торговлей розничными табачными изделиями в специализированных магазинах
- Деятельностью сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
- Деятельностью легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
- Деятельностью прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
- Деятельностью по предоставлению продуктов питания и напитков
- Образованием
Ранее URA.RU писало, что такой запрет ввели власти ХМАО в декабре прошлого года. Еще раньше омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова публично поддержала решение о сокращении числа мигрантов в округе. Она считает, что целесообразнее, чтобы эти рабочие места заняли жители ХМАО.
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