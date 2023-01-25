25 января 2023

Жители ХМАО смогут получить 600 тысяч рублей на гашение ипотеки

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Жители ХМАО смогут получить выплату на гашение ипотеки Фото:

Правительство ХМАО анонсировало прием заявлений от семей с детьми на получение социальной выплаты в размере 600 тысяч рублей, которую можно будет направить на улучшение жилищный условий, погашение ипотеки, жилищных займов и их рефинансирование. В официальном telegram-канале правительства опубликовано сообщение, что администрации муниципалитетов будут принимать документы с 1 февраля 2023 года.

«С 1 февраля муниципальные администрации начнут принимать заявления на выплату в размере 600 тысяч рублей, предоставляемую на улучшение жилищных условий. Выплата положена семьям с двумя и более детьми или единственному родителю, воспитывающему одного ребенка, для погашения ипотечных кредитов, жилищных займов и их рефинансирование», — указано в публикации.

Подать документы можно будет до 1 марта. «Получить поддержку могут родители, чьи дети родились в Югре в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Один из супругов или единственный родитель проживает в регионе не менее 15 лет, а жилье является единственным в собственности заявителя, мужа или жены, детей в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления», — уточнили в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало о подаче документов на получение выплаты в Нижневартовске. Прием документов там пройдет с 18 февраля по 23 марта.

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Правительство ХМАО анонсировало прием заявлений от семей с детьми на получение социальной выплаты в размере 600 тысяч рублей, которую можно будет направить на улучшение жилищный условий, погашение ипотеки, жилищных займов и их рефинансирование. В официальном telegram-канале правительства опубликовано сообщение, что администрации муниципалитетов будут принимать документы с 1 февраля 2023 года. «С 1 февраля муниципальные администрации начнут принимать заявления на выплату в размере 600 тысяч рублей, предоставляемую на улучшение жилищных условий. Выплата положена семьям с двумя и более детьми или единственному родителю, воспитывающему одного ребенка, для погашения ипотечных кредитов, жилищных займов и их рефинансирование», — указано в публикации. Подать документы можно будет до 1 марта. «Получить поддержку могут родители, чьи дети родились в Югре в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Один из супругов или единственный родитель проживает в регионе не менее 15 лет, а жилье является единственным в собственности заявителя, мужа или жены, детей в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления», — уточнили в правительстве. Ранее URA.RU рассказывало о подаче документов на получение выплаты в Нижневартовске. Прием документов там пройдет с 18 февраля по 23 марта.
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