Лидер ОНФ раскритиковала мэрию Нефтеюганска за очистные сооружения

26 января 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Светлана Калинина поставила жесткие вопросы перед мэрией Нефтеюганска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО. «Первый вопрос: почему был таким проект, что понадобились бесконечные корректировки этого проекта и бесконечное вкладывание денег? И почему никто не наказан за это? Второй вопрос: почему детали для техники ставят китайские, а стоимость их, по сравнению с европейской не меняется? Третий вопрос касался отсутствия наказания за постоянные переносы сроков. И, в-четвертых, почему люди уже 20 лет не получают качественную воду, а тарифы растут?», — уточнили в исполкоме ОНФ. В пресс-службе администрации Нефтеюганска отметили, что очистные сооружения скоро будут эксплуатироваться. «Мы ждем поставку деталей и начнем монтаж оборудования на очистных сооружениях. Проект выходит на финишную прямую», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что Светлана Калинина планировала посетить очистные сооружения, которые власти не могут сдать порядка 30 лет. Этот вопрос стал интересен члену штаба ОНФ только после сильного общественного резонанса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина раскритиковала мэрию Нефтеюганска за проблемы с обеспечением жителей чистой водой. Местные власти на протяжении 20 лет занимаются строительством очистных сооружений, но ситуация пока еще окончательно не разрешена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО. «Первый вопрос: почему был таким проект, что понадобились бесконечные корректировки этого проекта и бесконечное вкладывание денег? И почему никто не наказан за это? Второй вопрос: почему детали для техники ставят китайские, а стоимость их, по сравнению с европейской не меняется? Третий вопрос касался отсутствия наказания за постоянные переносы сроков. И, в-четвертых, почему люди уже 20 лет не получают качественную воду, а тарифы растут?», — уточнили в исполкоме ОНФ. В пресс-службе администрации Нефтеюганска отметили, что очистные сооружения скоро будут эксплуатироваться. «Мы ждем поставку деталей и начнем монтаж оборудования на очистных сооружениях. Проект выходит на финишную прямую», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что Светлана Калинина планировала посетить очистные сооружения, которые власти не могут сдать порядка 30 лет. Этот вопрос стал интересен члену штаба ОНФ только после сильного общественного резонанса.