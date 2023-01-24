Лидер ОНФ проверит главные долгострои и аварийные дома ХМАО

24 января 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина проведет в ХМАО два дня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО готовятся к визиту члена центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светланы Калининой, одной из лидеров ОНФ. В окружном исполкоме движения корреспонденту URA.RU сообщили, что за два дня общественница проверит долгострои и аварийные дома в пяти населенных пунктах округа, жители которых обратились к ней за помощью: Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске, «Калинина будет работать в ХМАО 26 и 27 января и проверит нерасселенные дома и долгострои. Утром 26 января она встретится с жителями Ханты-Мансийска, затем отправится в Нефтеюганск и поселок Пойковский. По плану на 27 января — Мегион и Нижневартовск, в котором Калинина посетит больницу-долгострой», — прокомментировали в исполкоме ОНФ. Все объекты, на которых планирует провести мероприятия общественница, в той или иной степени вызывали сильный общественный резонанс. «В Нефтеюганске Калинина проинспектирует очистные сооружения, которые власти не могут сдать порядка 30 лет, в Пойковском — ветхий дом, где под тяжестью стиральной машинки провалился пол. Проблему с расселением домов на Мусы Джалиля и в поселке Беловежском власти Нижневартовска не могут решить уже несколько лет, а в Мегионе и Ханты-Мансийске жители жаловались на нарушения при строительстве „Мегапарка“ и в жилом комплексе на улице Строителей, где на месте пешеходной зоны и так называемого „двора без машин“ расположен проезд к пожарной части», — уточнили в исполкоме. Ранее URA.RU писали о возможном приезде Калининой в ХМАО, о котором сообщили источники в правительстве округа. Инсайд подтвердился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО готовятся к визиту члена центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светланы Калининой, одной из лидеров ОНФ. В окружном исполкоме движения корреспонденту URA.RU сообщили, что за два дня общественница проверит долгострои и аварийные дома в пяти населенных пунктах округа, жители которых обратились к ней за помощью: Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске, «Калинина будет работать в ХМАО 26 и 27 января и проверит нерасселенные дома и долгострои. Утром 26 января она встретится с жителями Ханты-Мансийска, затем отправится в Нефтеюганск и поселок Пойковский. По плану на 27 января — Мегион и Нижневартовск, в котором Калинина посетит больницу-долгострой», — прокомментировали в исполкоме ОНФ. Все объекты, на которых планирует провести мероприятия общественница, в той или иной степени вызывали сильный общественный резонанс. «В Нефтеюганске Калинина проинспектирует очистные сооружения, которые власти не могут сдать порядка 30 лет, в Пойковском — ветхий дом, где под тяжестью стиральной машинки провалился пол. Проблему с расселением домов на Мусы Джалиля и в поселке Беловежском власти Нижневартовска не могут решить уже несколько лет, а в Мегионе и Ханты-Мансийске жители жаловались на нарушения при строительстве „Мегапарка“ и в жилом комплексе на улице Строителей, где на месте пешеходной зоны и так называемого „двора без машин“ расположен проезд к пожарной части», — уточнили в исполкоме. Ранее URA.RU писали о возможном приезде Калининой в ХМАО, о котором сообщили источники в правительстве округа. Инсайд подтвердился.