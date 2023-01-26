Министр обороны ФРГ раскрыл, когда Украина получит танки Leopard 2

Украина получит от Германии танки Leopard 2 до конца марта. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Киев получит танки [Leopard 2] к концу первого квартала (до конца марта — прим. URA.RU)», — передает слова Бориса Писториуса немецкое издание Focus Online. Глава Минобороны ФРГ отметил, что помощь танками украинской стороне является своевременной и эффективной.
25 января немецкое правительство приняло решение поставить украинской стороне 14 танков Leopard 2 спустя месяц раздумий по этому вопросу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснял, что долгое принятие решения по поводу танков для Киева помогло избежать угроз для безопасности Германии, отмечает RT.
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Украина получит от Германии танки Leopard 2 до конца марта. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Киев получит танки [Leopard 2] к концу первого квартала (до конца марта — прим. URA.RU)», — передает слова Бориса Писториуса немецкое издание Focus Online. Глава Минобороны ФРГ отметил, что помощь танками украинской стороне является своевременной и эффективной. 25 января немецкое правительство приняло решение поставить украинской стороне 14 танков Leopard 2 спустя месяц раздумий по этому вопросу. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пояснял, что долгое принятие решения по поводу танков для Киева помогло избежать угроз для безопасности Германии, отмечает RT.