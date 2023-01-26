Полковник запаса Чмутин: после самолетов Украина попросит у Запада ядерное оружие

27 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Поставка западного оружия на Украину ведет к конфронтациям, считает Юрий Чмутин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина после требований от стран Запада отправить им самолеты и ракеты, дальше перейдет к просьбам о поставках ядерного оружия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Этот ажиотаж от поставок со стороны НАТО и других стран более мощных и современных тяжелых вооружений не ведет к близкому миру, а наоборот удаляет его на конфронтацию. Поэтому после заявлений отдельных представителей, как Украины, так и стран-членов Северо-атлантического альянса о возможной поставке и летальных аппаратов в виде самолетов, далее остается только один вид вооружения — это ядерное оружие», — объяснил Юрий Чмутин. При этом полковник запаса добавил, что сейчас Украина не наращивает свое вооружение, а его восполняет. «Потенциал, который сейчас поставляется, не наращивает Украину. Он восстанавливает то, что страна утратила. Особенно за последние полгода, начиная с сентября, когда наши вооруженные сиры России, совместно с Народной милицией ЛНР, ДНР, успешно отбивали все атаки, нанося большие потери. Потом, мы же знаем, что в первые месяцы, особенно март—апрель, практически вся украинская военная авиация была уничтожена. Россия сегодня имеет в воздухе естественное преимущество. Оно ощутимое, поэтому Украина запросила у стран Запада новое и будет просить», — подчеркнул Чмутин. Ранее президент Владимир Зеленский выступил с требованием к странам Запада начать поставлять на Украину дальнобойные ракеты и самолеты. Издание Politico сообщило, что в странах Евросоюза рассмотрят вопрос о передаче Киеву современных истребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина после требований от стран Запада отправить им самолеты и ракеты, дальше перейдет к просьбам о поставках ядерного оружия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Этот ажиотаж от поставок со стороны НАТО и других стран более мощных и современных тяжелых вооружений не ведет к близкому миру, а наоборот удаляет его на конфронтацию. Поэтому после заявлений отдельных представителей, как Украины, так и стран-членов Северо-атлантического альянса о возможной поставке и летальных аппаратов в виде самолетов, далее остается только один вид вооружения — это ядерное оружие», — объяснил Юрий Чмутин. При этом полковник запаса добавил, что сейчас Украина не наращивает свое вооружение, а его восполняет. «Потенциал, который сейчас поставляется, не наращивает Украину. Он восстанавливает то, что страна утратила. Особенно за последние полгода, начиная с сентября, когда наши вооруженные сиры России, совместно с Народной милицией ЛНР, ДНР, успешно отбивали все атаки, нанося большие потери. Потом, мы же знаем, что в первые месяцы, особенно март—апрель, практически вся украинская военная авиация была уничтожена. Россия сегодня имеет в воздухе естественное преимущество. Оно ощутимое, поэтому Украина запросила у стран Запада новое и будет просить», — подчеркнул Чмутин. Ранее президент Владимир Зеленский выступил с требованием к странам Запада начать поставлять на Украину дальнобойные ракеты и самолеты. Издание Politico сообщило, что в странах Евросоюза рассмотрят вопрос о передаче Киеву современных истребителей.