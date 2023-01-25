Зеленский выдвинул новое требование к Западу

Зеленский потребовал у Запада поставки боевых самолетов и ракет

26 января 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский требует у Запада поставок ракет и самолетов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад должен начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. С таким требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны (страны Запада — прим. URA.RU) открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. С данным требованием Зеленский выступил после одобрения поставок ВСУ танков со стороны Германии и США. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине немецкие танки Leopard, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о поставках американских Abrams.

Запад должен начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. С таким требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны (страны Запада — прим. URA.RU) открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. С данным требованием Зеленский выступил после одобрения поставок ВСУ танков со стороны Германии и США. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине немецкие танки Leopard, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о поставках американских Abrams.