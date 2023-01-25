Зеленский выдвинул новое требование к Западу

Запад должен начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. С таким требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Должны (страны Запада — прим. URA.RU) открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале.
С данным требованием Зеленский выступил после одобрения поставок ВСУ танков со стороны Германии и США. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине немецкие танки Leopard, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о поставках американских Abrams.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Запад должен начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. С таким требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны (страны Запада — прим. URA.RU) открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. С данным требованием Зеленский выступил после одобрения поставок ВСУ танков со стороны Германии и США. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине немецкие танки Leopard, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о поставках американских Abrams.