25 января 2023

Зеленский выдвинул новое требование к Западу

Зеленский потребовал у Запада поставки боевых самолетов и ракет
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Владимир Зеленский требует у Запада поставок ракет и самолетов Фото:
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Запад должен начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. С таким требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Должны (страны Запада — прим. URA.RU) открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале.

С данным требованием Зеленский выступил после одобрения поставок ВСУ танков со стороны Германии и США. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине немецкие танки Leopard, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о поставках американских Abrams.

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Запад должен начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолетов и ракет. С таким требованием выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Должны (страны Запада — прим. URA.RU) открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. С данным требованием Зеленский выступил после одобрения поставок ВСУ танков со стороны Германии и США. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине немецкие танки Leopard, президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о поставках американских Abrams.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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