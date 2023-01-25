ФРГ разрешила другим странам передавать танки Leopard 2 Украине

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
Партнеры Киева получили разрешение на поставки ему танков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия разрешила европейским странам передавать Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства. Ранее о таком намерении заявляли власти Польши, Эстонии и Испании.

«Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу [танков Киеву] странам-партнерам. Которые хотят быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бундестага.

Ранее о намерении передать Киеву танки уже заявлял ряд европейских стран. В частности Польша, Эстония и Испания. Однако все они ждали официального разрешения на такую меру помощи украинской стороне от Германии, которая владеет технологией танков.

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Германия разрешила европейским странам передавать Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства. Ранее о таком намерении заявляли власти Польши, Эстонии и Испании. «Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу [танков Киеву] странам-партнерам. Которые хотят быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бундестага. Ранее о намерении передать Киеву танки уже заявлял ряд европейских стран. В частности Польша, Эстония и Испания. Однако все они ждали официального разрешения на такую меру помощи украинской стороне от Германии, которая владеет технологией танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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