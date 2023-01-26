26 января 2023
25 января 2023

В тюменские магазины техники вернут дефицитные квадрокоптеры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская свалка. Экологи исследуют квадрокоптером, пожарные дежурят на случай возгорания. Челябинск, квадрокоптер, дрон
Пропавшие из продажи дроны нередко закупают и для выполнения задач в зоне СВО Фото:

Благодаря параллельному импорту на полки тюменских магазинов вернут квадрокоптеры, которые ранее пропали из продажи из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в сети цифровых гипермаркетов DNS.

«На данный момент компания ДНС уже закупает товары с помощью параллельного импорта, но количество незначительное. Ожидаем дополнительные поставки в феврале», — рассказали URA.RU в сети гипермаркетов цифровой техники.

Речь идет о профессиональных квадрокоптерах DJI Mavic. Как ранее писало агентство, дроны этой серии в ценовой категории «выше среднего» стало невозможно приобрести в Тюмени, из-за санкций и приостановки поставок. Желающие купить технику могли сделать это в Казахстане, но по цене в полтора раза дороже.

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Благодаря параллельному импорту на полки тюменских магазинов вернут квадрокоптеры, которые ранее пропали из продажи из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в сети цифровых гипермаркетов DNS. «На данный момент компания ДНС уже закупает товары с помощью параллельного импорта, но количество незначительное. Ожидаем дополнительные поставки в феврале», — рассказали URA.RU в сети гипермаркетов цифровой техники. Речь идет о профессиональных квадрокоптерах DJI Mavic. Как ранее писало агентство, дроны этой серии в ценовой категории «выше среднего» стало невозможно приобрести в Тюмени, из-за санкций и приостановки поставок. Желающие купить технику могли сделать это в Казахстане, но по цене в полтора раза дороже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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