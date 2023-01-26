В тюменские магазины техники вернут дефицитные квадрокоптеры

Благодаря параллельному импорту на полки тюменских магазинов вернут квадрокоптеры, которые ранее пропали из продажи из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали в сети цифровых гипермаркетов DNS.
«На данный момент компания ДНС уже закупает товары с помощью параллельного импорта, но количество незначительное. Ожидаем дополнительные поставки в феврале», — рассказали URA.RU в сети гипермаркетов цифровой техники.
Речь идет о профессиональных квадрокоптерах DJI Mavic. Как ранее писало агентство, дроны этой серии в ценовой категории «выше среднего» стало невозможно приобрести в Тюмени, из-за санкций и приостановки поставок. Желающие купить технику могли сделать это в Казахстане, но по цене в полтора раза дороже.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».