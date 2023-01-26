Губернатор ХМАО назначила ответственных за укусы бродячих собак

26 января 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО определили, кто будет нести ответственность за бездомных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО утвердила порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. В документе, опубликованном на сайте правительства Югры, указано, что ответственность за укусы бездомных животных будет нести ветеринарная служба округа, власти муниципалитетов и отловщики. «Утвержден Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Ответственными за создание условий для снижения риска причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан установлены — Ветслужба Югры, органы местного самоуправления (в части переданных полномочий), хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по отлову животных без владельцев», — гласит постановление. Согласно нормативному акту, три и более собаки без владельца в общественных местах — это уже угроза для граждан. Нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест (площадок) накопления отходов, проявление ими агрессивности в отношении человека, нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено, на проезжей части также считаются угрозой. В качестве дополнительных мер по снижению рисков правительство ХМАО вводит мониторинг численности бездомных животных. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО придумали решение проблемы бездомных животных. Если за полгода с момента выявления бродячей собаки владелец не будет установлен, им становится приют или муниципалитет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО утвердила порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. В документе, опубликованном на сайте правительства Югры, указано, что ответственность за укусы бездомных животных будет нести ветеринарная служба округа, власти муниципалитетов и отловщики. «Утвержден Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Ответственными за создание условий для снижения риска причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан установлены — Ветслужба Югры, органы местного самоуправления (в части переданных полномочий), хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по отлову животных без владельцев», — гласит постановление. Согласно нормативному акту, три и более собаки без владельца в общественных местах — это уже угроза для граждан. Нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест (площадок) накопления отходов, проявление ими агрессивности в отношении человека, нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено, на проезжей части также считаются угрозой. В качестве дополнительных мер по снижению рисков правительство ХМАО вводит мониторинг численности бездомных животных. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО придумали решение проблемы бездомных животных. Если за полгода с момента выявления бродячей собаки владелец не будет установлен, им становится приют или муниципалитет.