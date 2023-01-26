Губернатор ХМАО назначила ответственных за укусы бродячих собак

Губернатор ХМАО утвердила порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. В документе, опубликованном на сайте правительства Югры, указано, что ответственность за укусы бездомных животных будет нести ветеринарная служба округа, власти муниципалитетов и отловщики.
«Утвержден Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Ответственными за создание условий для снижения риска причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан установлены — Ветслужба Югры, органы местного самоуправления (в части переданных полномочий), хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по отлову животных без владельцев», — гласит постановление.
Согласно нормативному акту, три и более собаки без владельца в общественных местах — это уже угроза для граждан. Нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест (площадок) накопления отходов, проявление ими агрессивности в отношении человека, нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено, на проезжей части также считаются угрозой. В качестве дополнительных мер по снижению рисков правительство ХМАО вводит мониторинг численности бездомных животных.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО придумали решение проблемы бездомных животных. Если за полгода с момента выявления бродячей собаки владелец не будет установлен, им становится приют или муниципалитет.
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