25 января 2023

Уходящий на повышение мэр Добрянки грустит из-за переезда в Пермь

Переходящий в администрацию губернатора пермский мэр не уедет из Добрянки
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, лызов константин
Последним днем Лызова в должности мэра станет 27 января Фото:

Глава Добрянского округа Константин Лызов заявил, что предстоящий переезд в Пермь на работу в администрацию губернатора он воспринял с легкой грустью. В интервью местному изданию «Зори Плюс» он признался, что давно знал о повышении.

«Понятно, что не вчера узнал о приглашении. И с этим какое-то время пришлось прожить, прочувствовать, продумать. Грустно иногда от того, что надо менять уклад жизни, режим труда и отдыха, свои привычки», — заявил Лызов. Но, продолжил мэр, «коли судьба грести к другому берегу — от прежнего надо отплывать, это неизбежно». Он испытывает «позитивные чувства», но с нотками грусти.

Он подчеркнул, что уезжать из Добрянки не планирует. И округ будет развиваться «не с чистого листа», а в рамках утвержденной концепции. Лызов со своей стороны готов всячески помогать этому.

С 30 января Константин Лызов, который возглавлял Добрянку 20 лет, переходит на работу в администрацию губернатора. В статусе замруководителя он будет курировать местную политику. Ранее URA.RU сообщало, что он оставил пост председателя совета глав. Его сменил мэр Кунгура Вадим Лысанов.

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Глава Добрянского округа Константин Лызов заявил, что предстоящий переезд в Пермь на работу в администрацию губернатора он воспринял с легкой грустью. В интервью местному изданию «Зори Плюс» он признался, что давно знал о повышении. «Понятно, что не вчера узнал о приглашении. И с этим какое-то время пришлось прожить, прочувствовать, продумать. Грустно иногда от того, что надо менять уклад жизни, режим труда и отдыха, свои привычки», — заявил Лызов. Но, продолжил мэр, «коли судьба грести к другому берегу — от прежнего надо отплывать, это неизбежно». Он испытывает «позитивные чувства», но с нотками грусти. Он подчеркнул, что уезжать из Добрянки не планирует. И округ будет развиваться «не с чистого листа», а в рамках утвержденной концепции. Лызов со своей стороны готов всячески помогать этому. С 30 января Константин Лызов, который возглавлял Добрянку 20 лет, переходит на работу в администрацию губернатора. В статусе замруководителя он будет курировать местную политику. Ранее URA.RU сообщало, что он оставил пост председателя совета глав. Его сменил мэр Кунгура Вадим Лысанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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