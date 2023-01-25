Уходящий на повышение мэр Добрянки грустит из-за переезда в Пермь

Переходящий в администрацию губернатора пермский мэр не уедет из Добрянки

26 января 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Последним днем Лызова в должности мэра станет 27 января Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Добрянского округа Константин Лызов заявил, что предстоящий переезд в Пермь на работу в администрацию губернатора он воспринял с легкой грустью. В интервью местному изданию «Зори Плюс» он признался, что давно знал о повышении. «Понятно, что не вчера узнал о приглашении. И с этим какое-то время пришлось прожить, прочувствовать, продумать. Грустно иногда от того, что надо менять уклад жизни, режим труда и отдыха, свои привычки», — заявил Лызов. Но, продолжил мэр, «коли судьба грести к другому берегу — от прежнего надо отплывать, это неизбежно». Он испытывает «позитивные чувства», но с нотками грусти. Он подчеркнул, что уезжать из Добрянки не планирует. И округ будет развиваться «не с чистого листа», а в рамках утвержденной концепции. Лызов со своей стороны готов всячески помогать этому. С 30 января Константин Лызов, который возглавлял Добрянку 20 лет, переходит на работу в администрацию губернатора. В статусе замруководителя он будет курировать местную политику. Ранее URA.RU сообщало, что он оставил пост председателя совета глав. Его сменил мэр Кунгура Вадим Лысанов.

Глава Добрянского округа Константин Лызов заявил, что предстоящий переезд в Пермь на работу в администрацию губернатора он воспринял с легкой грустью. В интервью местному изданию «Зори Плюс» он признался, что давно знал о повышении. «Понятно, что не вчера узнал о приглашении. И с этим какое-то время пришлось прожить, прочувствовать, продумать. Грустно иногда от того, что надо менять уклад жизни, режим труда и отдыха, свои привычки», — заявил Лызов. Но, продолжил мэр, «коли судьба грести к другому берегу — от прежнего надо отплывать, это неизбежно». Он испытывает «позитивные чувства», но с нотками грусти. Он подчеркнул, что уезжать из Добрянки не планирует. И округ будет развиваться «не с чистого листа», а в рамках утвержденной концепции. Лызов со своей стороны готов всячески помогать этому. С 30 января Константин Лызов, который возглавлял Добрянку 20 лет, переходит на работу в администрацию губернатора. В статусе замруководителя он будет курировать местную политику. Ранее URA.RU сообщало, что он оставил пост председателя совета глав. Его сменил мэр Кунгура Вадим Лысанов.