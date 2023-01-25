Уходящий на повышение мэр Добрянки грустит из-за переезда в Пермь

Глава Добрянского округа Константин Лызов заявил, что предстоящий переезд в Пермь на работу в администрацию губернатора он воспринял с легкой грустью. В интервью местному изданию «Зори Плюс» он признался, что давно знал о повышении.
«Понятно, что не вчера узнал о приглашении. И с этим какое-то время пришлось прожить, прочувствовать, продумать. Грустно иногда от того, что надо менять уклад жизни, режим труда и отдыха, свои привычки», — заявил Лызов. Но, продолжил мэр, «коли судьба грести к другому берегу — от прежнего надо отплывать, это неизбежно». Он испытывает «позитивные чувства», но с нотками грусти.
Он подчеркнул, что уезжать из Добрянки не планирует. И округ будет развиваться «не с чистого листа», а в рамках утвержденной концепции. Лызов со своей стороны готов всячески помогать этому.
С 30 января Константин Лызов, который возглавлял Добрянку 20 лет, переходит на работу в администрацию губернатора. В статусе замруководителя он будет курировать местную политику. Ранее URA.RU сообщало, что он оставил пост председателя совета глав. Его сменил мэр Кунгура Вадим Лысанов.
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