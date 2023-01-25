Депутаты нашли замену пермскому мэру, ушедшему на повышение

26 января 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Депутаты приняли досрочную отставку Константина Лызова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты думы Добрянкого окргуга (Пермский край) приняли досрочную отставку главы округа Константина Лызова. По данным telegram-канал «На местах» (связан с советом представительного органа края), исполнять обязанности мэра Добрянки будет Николай Поздеев, занимающий должность замглавы округа. «Дума Добрянского городского округа приняла досрочную отставку главы округа Константина Лызова. Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев», — сообщается в мессенджере. Предполагается, что конкурс по выборам главы Добрянского округа будет объявлен в начале февраля. Лызов являлся руководителем Добрянки с 2005 года. С 30 января чиновник переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края, где будет курировать местную политику. Ранее Лызов заявил, что не намерен переезжать из родного города в краевую столицу на постоянное место жительства в связи с назначением.

Депутаты думы Добрянкого окргуга (Пермский край) приняли досрочную отставку главы округа Константина Лызова. По данным telegram-канал «На местах» (связан с советом представительного органа края), исполнять обязанности мэра Добрянки будет Николай Поздеев, занимающий должность замглавы округа. «Дума Добрянского городского округа приняла досрочную отставку главы округа Константина Лызова. Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев», — сообщается в мессенджере. Предполагается, что конкурс по выборам главы Добрянского округа будет объявлен в начале февраля. Лызов являлся руководителем Добрянки с 2005 года. С 30 января чиновник переходит на работу в администрацию губернатора Пермского края, где будет курировать местную политику. Ранее Лызов заявил, что не намерен переезжать из родного города в краевую столицу на постоянное место жительства в связи с назначением.