В аппарате тюменского губернатора назрел кадровый дефицит

В аппарате губернатора Моора вакантны почти два десятка должностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аппарату губернатора Тюменской области не хватает почти двух десятков сотрудников, включая человека, который должен следить за сохранностью секретной информации. Вакансии для чиновников размещена на портале «Работа в России».

«Аппарат губернатора Тюменской области, 19 вакансий. Требуются советники, помощник, старший помощник губернатора, консультант замгубернатора, главные специалисты, начальники отделов», — говорится в банке вакансий портала «Работа в России».

В частности, в аппарат главы региона нужен главный специалист отдела специальной документальной связи. Одна из его задач — следить за тем, чтобы чиновники не распространяли информацию ограниченного доступа.

В целом же в вотчину Александра Моора нужны сотрудники, которые будут выполнять широкий спектр функций: от ответов на обращения граждан до изучения опыта зарубежных стран в сфере госуправления. Предлагаемые зарплаты — от 19 656 до 54 000 рублей.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с вопросом о том, с чем связана такая потребность в кадрах. Ответ ожидается.