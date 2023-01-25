25 января 2023

В аппарате тюменского губернатора назрел кадровый дефицит

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, портфель
В аппарате губернатора Моора вакантны почти два десятка должностей Фото:

Аппарату губернатора Тюменской области не хватает почти двух десятков сотрудников, включая человека, который должен следить за сохранностью секретной информации. Вакансии для чиновников размещена на портале «Работа в России».

«Аппарат губернатора Тюменской области, 19 вакансий. Требуются советники, помощник, старший помощник губернатора, консультант замгубернатора, главные специалисты, начальники отделов», — говорится в банке вакансий портала «Работа в России».

В частности, в аппарат главы региона нужен главный специалист отдела специальной документальной связи. Одна из его задач — следить за тем, чтобы чиновники не распространяли информацию ограниченного доступа.

В целом же в вотчину Александра Моора нужны сотрудники, которые будут выполнять широкий спектр функций: от ответов на обращения граждан до изучения опыта зарубежных стран в сфере госуправления. Предлагаемые зарплаты — от 19 656 до 54 000 рублей.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с вопросом о том, с чем связана такая потребность в кадрах. Ответ ожидается.

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Аппарату губернатора Тюменской области не хватает почти двух десятков сотрудников, включая человека, который должен следить за сохранностью секретной информации. Вакансии для чиновников размещена на портале «Работа в России». «Аппарат губернатора Тюменской области, 19 вакансий. Требуются советники, помощник, старший помощник губернатора, консультант замгубернатора, главные специалисты, начальники отделов», — говорится в банке вакансий портала «Работа в России». В частности, в аппарат главы региона нужен главный специалист отдела специальной документальной связи. Одна из его задач — следить за тем, чтобы чиновники не распространяли информацию ограниченного доступа. В целом же в вотчину Александра Моора нужны сотрудники, которые будут выполнять широкий спектр функций: от ответов на обращения граждан до изучения опыта зарубежных стран в сфере госуправления. Предлагаемые зарплаты — от 19 656 до 54 000 рублей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области с вопросом о том, с чем связана такая потребность в кадрах. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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