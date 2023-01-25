В ЯНАО суд оправдал главу поселка, обвиненного в коррупции

26 января 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Бывший глава поселка Пангоды Игорь Ярош оправдан в судебном деле по обвинению в коррупции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший глава поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорь Ярош оправдан в судебном деле по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов. «Сегодня была объявлена резолютивная часть приговора. Ярош Игорь Михайлович в инкриминируемом ему деянии — совершении растраты в особо крупном размере по ч.4 ст. 160 УК РФ — оправдан», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что главе поселка Пангоды Игорю Ярошу предъявлены обвинения в коррупции. Ему грозило 10 лет лишения свободы.

Бывший глава поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорь Ярош оправдан в судебном деле по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов. «Сегодня была объявлена резолютивная часть приговора. Ярош Игорь Михайлович в инкриминируемом ему деянии — совершении растраты в особо крупном размере по ч.4 ст. 160 УК РФ — оправдан», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что главе поселка Пангоды Игорю Ярошу предъявлены обвинения в коррупции. Ему грозило 10 лет лишения свободы.