25 января 2023

В ЯНАО суд оправдал главу поселка, обвиненного в коррупции

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Бывший глава поселка Пангоды Игорь Ярош оправдан в судебном деле по обвинению в коррупции Фото:

Бывший глава поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорь Ярош оправдан в судебном деле по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов.

«Сегодня была объявлена резолютивная часть приговора. Ярош Игорь Михайлович в инкриминируемом ему деянии — совершении растраты в особо крупном размере по ч.4 ст. 160 УК РФ — оправдан», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что главе поселка Пангоды Игорю Ярошу предъявлены обвинения в коррупции. Ему грозило 10 лет лишения свободы.

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Бывший глава поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорь Ярош оправдан в судебном деле по обвинению в коррупции. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов. «Сегодня была объявлена резолютивная часть приговора. Ярош Игорь Михайлович в инкриминируемом ему деянии — совершении растраты в особо крупном размере по ч.4 ст. 160 УК РФ — оправдан», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что главе поселка Пангоды Игорю Ярошу предъявлены обвинения в коррупции. Ему грозило 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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