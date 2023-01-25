25 января 2023

Куратор ЯНАО в Госдуме РФ упрекнул «Единую Россию» и ЛДПР в поддержке «дурно пахнущего закона»

Куратор ЯНАО в Госдуме РФ упрекнул «Единую Россию» и ЛДПР за поддержку законопроекта о декларациях о доходах
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Заседание городской думы. Пермь, давление, фракция единая россия
Куратор ЯНАО в Госдуме РФ упрекнул «Единую Россию» и ЛДПР за поддержку законопроекта о декларациях о доходах Фото:

Депутат от ЯНАО в Госдуме РФ в составе фракции КПРФ Алексей Куринный упрекнул партийцев из «Единой России» и ЛДПР в том, что они поддержали законопроект о сокрытие деклараций о доходах депутатов, который «дурно пахнет». Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«Господа-законодатели из „Единой России“ внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправку о сокрытии деклараций о доходах и имуществе парламентариев <…> На этот раз в союзниках „Единой России“ оказалась фракция ЛДПР. Вместе они в унисон поддержали эту дурно пахнущую законотворческую субстанцию. Фракция КПРФ проголосовала „ПРОТИВ“», — говорится в сообщении.

Также в информации депутата сказано, что первоначально в законопроекте планировались соответствующие послабления для муниципальных депутатов. Также в своем сообщении Куринный указал, что в поддержку закона проголосовали 316 депутатов Государственной думы 379 присутствующих на заседании.

Ранее URA.RU сообщало, что сторонников коммунистов из ДНР приняли в КПРФ. Это сделала глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина, которая побывала в республике.

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Депутат от ЯНАО в Госдуме РФ в составе фракции КПРФ Алексей Куринный упрекнул партийцев из «Единой России» и ЛДПР в том, что они поддержали законопроект о сокрытие деклараций о доходах депутатов, который «дурно пахнет». Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «Вконтакте». «Господа-законодатели из „Единой России“ внесли на рассмотрение в Государственную Думу поправку о сокрытии деклараций о доходах и имуществе парламентариев <…> На этот раз в союзниках „Единой России“ оказалась фракция ЛДПР. Вместе они в унисон поддержали эту дурно пахнущую законотворческую субстанцию. Фракция КПРФ проголосовала „ПРОТИВ“», — говорится в сообщении. Также в информации депутата сказано, что первоначально в законопроекте планировались соответствующие послабления для муниципальных депутатов. Также в своем сообщении Куринный указал, что в поддержку закона проголосовали 316 депутатов Государственной думы 379 присутствующих на заседании. Ранее URA.RU сообщало, что сторонников коммунистов из ДНР приняли в КПРФ. Это сделала глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина, которая побывала в республике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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