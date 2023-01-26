Пара из Екатеринбурга стала участником шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице»

Выпуск со свадьбой екатеринбуржцев выйдет 26 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга Дарья и Михаил стали участниками шоу «Четыре свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». На свадебное торжество, которое прошло в стриптиз-клубе, пара потратила полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили представители канала.

«Дарья и Михаил занимаются организацией мероприятий. Влюбленные познакомились на сайте знакомств. Молодые устроят свадьбу-вечеринку с бюджетом 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет место проведения свадьбы — стриптиз-клуб», — рассказали на «Пятнице».

Выпуск с екатеринбуржцами запланирован на 26 января на 19:00. В рамках шоу четыре невесты со всей России должны определить, чья свадьба станет самой лучшей. Оценивают мероприятие девушки с учетом свадебного платья, банкетного меню и оформления зала.

Ранее URA.RU рассказывало, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр также стали участниками шоу «Четыре свадьбы». На мото-свадьбу они потратили около 300 тысяч рублей, а также представили фишку в виде байк-шоу.

Пара познакомилась благодаря сайту знакомств Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»

Выпуск с Михаилом и Дарьей выйдет 26 января Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»