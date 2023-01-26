Жители Екатеринбурга Дарья и Михаил стали участниками шоу «Четыре свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». На свадебное торжество, которое прошло в стриптиз-клубе, пара потратила полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили представители канала.
«Дарья и Михаил занимаются организацией мероприятий. Влюбленные познакомились на сайте знакомств. Молодые устроят свадьбу-вечеринку с бюджетом 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет место проведения свадьбы — стриптиз-клуб», — рассказали на «Пятнице».
Выпуск с екатеринбуржцами запланирован на 26 января на 19:00. В рамках шоу четыре невесты со всей России должны определить, чья свадьба станет самой лучшей. Оценивают мероприятие девушки с учетом свадебного платья, банкетного меню и оформления зала.
Ранее URA.RU рассказывало, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр также стали участниками шоу «Четыре свадьбы». На мото-свадьбу они потратили около 300 тысяч рублей, а также представили фишку в виде байк-шоу.
Пара познакомилась благодаря сайту знакомств
Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»
Выпуск с Михаилом и Дарьей выйдет 26 января
Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»
Фишкой торжества пары стало место проведения свадьбы — стриптиз-клуб
Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Жители Екатеринбурга Дарья и Михаил стали участниками шоу «Четыре свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». На свадебное торжество, которое прошло в стриптиз-клубе, пара потратила полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили представители канала. «Дарья и Михаил занимаются организацией мероприятий. Влюбленные познакомились на сайте знакомств. Молодые устроят свадьбу-вечеринку с бюджетом 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет место проведения свадьбы — стриптиз-клуб», — рассказали на «Пятнице». Выпуск с екатеринбуржцами запланирован на 26 января на 19:00. В рамках шоу четыре невесты со всей России должны определить, чья свадьба станет самой лучшей. Оценивают мероприятие девушки с учетом свадебного платья, банкетного меню и оформления зала. Ранее URA.RU рассказывало, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр также стали участниками шоу «Четыре свадьбы». На мото-свадьбу они потратили около 300 тысяч рублей, а также представили фишку в виде байк-шоу.