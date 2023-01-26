Пара из Екатеринбурга устроила свадьбу в стриптизе ради шоу. Фото

Пара из Екатеринбурга стала участником шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
Выпуск со свадьбой екатеринбуржцев выйдет 26 января Фото:

Жители Екатеринбурга Дарья и Михаил стали участниками шоу «Четыре свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». На свадебное торжество, которое прошло в стриптиз-клубе, пара потратила полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили представители канала.

«Дарья и Михаил занимаются организацией мероприятий. Влюбленные познакомились на сайте знакомств. Молодые устроят свадьбу-вечеринку с бюджетом 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет место проведения свадьбы — стриптиз-клуб», — рассказали на «Пятнице».

Выпуск с екатеринбуржцами запланирован на 26 января на 19:00. В рамках шоу четыре невесты со всей России должны определить, чья свадьба станет самой лучшей. Оценивают мероприятие девушки с учетом свадебного платья, банкетного меню и оформления зала.

Ранее URA.RU рассказывало, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр также стали участниками шоу «Четыре свадьбы». На мото-свадьбу они потратили около 300 тысяч рублей, а также представили фишку в виде байк-шоу.

Пара познакомилась благодаря сайту знакомств
Фото:
Выпуск с Михаилом и Дарьей выйдет 26 января
Фото:
Фишкой торжества пары стало место проведения свадьбы — стриптиз-клуб
Фото:

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Жители Екатеринбурга Дарья и Михаил стали участниками шоу «Четыре свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». На свадебное торжество, которое прошло в стриптиз-клубе, пара потратила полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили представители канала. «Дарья и Михаил занимаются организацией мероприятий. Влюбленные познакомились на сайте знакомств. Молодые устроят свадьбу-вечеринку с бюджетом 500 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет место проведения свадьбы — стриптиз-клуб», — рассказали на «Пятнице». Выпуск с екатеринбуржцами запланирован на 26 января на 19:00. В рамках шоу четыре невесты со всей России должны определить, чья свадьба станет самой лучшей. Оценивают мероприятие девушки с учетом свадебного платья, банкетного меню и оформления зала. Ранее URA.RU рассказывало, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр также стали участниками шоу «Четыре свадьбы». На мото-свадьбу они потратили около 300 тысяч рублей, а также представили фишку в виде байк-шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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