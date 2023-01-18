Пара из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

Фишкой свадьбы пары из Екатеринбурга станет байк-шоу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Блогер из Екатеринбурга Светлана и ее муж-автогонщик Александр стали участниками шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Пара сыграла мото-свадьбу с бюджетом 300 тысяч рублей. Выпуск с парой можно будет увидеть 19 января. Об этом сообщили представители канала.

«В числе участников проекта оказалась пара из Екатеринбурга — 33-летняя Светлана и 35-летний Александр. Светлана — известный блогер, ее молодой человек — автогонщик. Влюбленные познакомились на гонках», — рассказали представители «Пятницы».

Пара потратит на мото-свадьбу около 300 тысяч рублей и представить фишку в виде байк-шоу. «Ради победы в шоу Светлане и Александру предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба — лучшая», — рассказали в пресс-службе канала.

Выпуск с екатеринбуржцами выйдет 19 января в 19:00 на телеканале «Пятница!». В рамках шоу четыре невесты определят, чья свадьба станет самой лучшей. Друг друга участницы будут оценивать по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала.

Молодые люди познакомились на гонках, эту тему они решили отразить и на своей свадьбе Фото: предоставлено телеканалом «Пятница»