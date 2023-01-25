На трассе М5 Челябинской области произошла массовая авария из-за уснувшего водителя

ДТП произошло на 1553 км трассы М5, движение на участке восстановлено Александр Кулаковский © URA.RU

На участке трассы М5 в Ашинском районе Челябинской области 26 января произошла авария с участием четырех автомобилей из-за уснувшего за рулем водителя. Об этом сообщила ГИБДД региона на своей официальной страничке в соцсети.

«26 января около 18:00 часов на 1554 км автодороги водитель 1978 года рождения на автомобиле „Фольксваген“ выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилями Mitsubishi Lancer, Volkswagen Transporter и Toyota Camry», - сообщило управление по региону в официальном паблике в «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля Toyota Camry. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено.

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями Фото: паблик "Управление Госавтоинспекции Челябинской области" в "ВКонтакте"