На трассе М5 Челябинской области произошла массовая авария из-за уснувшего водителя

На участке трассы М5 в Ашинском районе Челябинской области 26 января произошла авария с участием четырех автомобилей из-за уснувшего за рулем водителя. Об этом сообщила ГИБДД региона на своей официальной страничке в соцсети.
«26 января около 18:00 часов на 1554 км автодороги водитель 1978 года рождения на автомобиле „Фольксваген“ выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилями Mitsubishi Lancer, Volkswagen Transporter и Toyota Camry», - сообщило управление по региону в официальном паблике в «ВКонтакте».
По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля Toyota Camry. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено.
Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями
Фото: паблик "Управление Госавтоинспекции Челябинской области" в "ВКонтакте"
В результате ДТП есть одна пострадавшая, ей потребовалась медпомощь
Фото: паблик "Управление Госавтоинспекции Челябинской области" в "ВКонтакте"
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На участке трассы М5 в Ашинском районе Челябинской области 26 января произошла авария с участием четырех автомобилей из-за уснувшего за рулем водителя. Об этом сообщила ГИБДД региона на своей официальной страничке в соцсети. «26 января около 18:00 часов на 1554 км автодороги водитель 1978 года рождения на автомобиле „Фольксваген“ выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилями Mitsubishi Lancer, Volkswagen Transporter и Toyota Camry», - сообщило управление по региону в официальном паблике в «ВКонтакте». По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка автомобиля Toyota Camry. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, было организовано реверсивное движение. Сейчас движение восстановлено.