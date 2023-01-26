США ввели санкции против Уральского завода гражданской авиации и «Авиакон Цитотранс»

26 января 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Свердловские компании попали под санкции из-за того, что помогали Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минфин США ввел санкции в отношении Уральского завода гражданской авиации и чартерной авиакомпании «Авиакон Цитотранс» из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на официальном сайте американского ведомства. «„Уральский завод гражданской авиации“ разработал беспилотный летательный аппарат Altius для Министерства обороны России. В связи с этим компания была внесена в санкционный список», — указано в сообщении Минфина США. Также под санкции попала екатеринбургская грузовая авиакомпания «Авиакон Зитотранс». Причиной стали перевозки грузов для оборонных предприятий РФ, находящихся под санкциями. Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в списке оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минфин США ввел санкции в отношении Уральского завода гражданской авиации и чартерной авиакомпании «Авиакон Цитотранс» из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на официальном сайте американского ведомства. «„Уральский завод гражданской авиации“ разработал беспилотный летательный аппарат Altius для Министерства обороны России. В связи с этим компания была внесена в санкционный список», — указано в сообщении Минфина США. Также под санкции попала екатеринбургская грузовая авиакомпания «Авиакон Зитотранс». Причиной стали перевозки грузов для оборонных предприятий РФ, находящихся под санкциями. Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также в списке оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.