25 января 2023

В Копейске подрядчик, который прятал снег, заплатит штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик оставлял огромные сугробы на тротуарах и дорогах

В Копейске Челябинской области подрядчик, который прятал снег, а не вывозил его на полигоны, заплатит штраф в размере 653 тысяч рублей. Об этом рассказал Центр управления регионом (ЦУР) на своей страничке в соцсети.

«В Копейске подрядчик заплатит 653 тысячи рублей за сугробы. Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах. Халатность дорожников доставила копейчанам неудобства», - сообщило управление по региону в паблике «ЦУР Челябинской области» в «ВКонтакте».

ЦУР от жителей Копейска зафиксировало несколько жалоб и направило их в администрацию, которая потребовала от подрядчика устранить все нарушения. На претензии дорожники не отреагировали, за что их оштрафовали.

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В Копейске Челябинской области подрядчик, который прятал снег, а не вывозил его на полигоны, заплатит штраф в размере 653 тысяч рублей. Об этом рассказал Центр управления регионом (ЦУР) на своей страничке в соцсети. «В Копейске подрядчик заплатит 653 тысячи рублей за сугробы. Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах. Халатность дорожников доставила копейчанам неудобства», - сообщило управление по региону в паблике «ЦУР Челябинской области» в «ВКонтакте». ЦУР от жителей Копейска зафиксировало несколько жалоб и направило их в администрацию, которая потребовала от подрядчика устранить все нарушения. На претензии дорожники не отреагировали, за что их оштрафовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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