В Копейске подрядчик, который прятал снег, заплатит штраф

26 января 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Подрядчик оставлял огромные сугробы на тротуарах и дорогах Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске Челябинской области подрядчик, который прятал снег, а не вывозил его на полигоны, заплатит штраф в размере 653 тысяч рублей. Об этом рассказал Центр управления регионом (ЦУР) на своей страничке в соцсети. «В Копейске подрядчик заплатит 653 тысячи рублей за сугробы. Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах. Халатность дорожников доставила копейчанам неудобства», - сообщило управление по региону в паблике «ЦУР Челябинской области» в «ВКонтакте». ЦУР от жителей Копейска зафиксировало несколько жалоб и направило их в администрацию, которая потребовала от подрядчика устранить все нарушения. На претензии дорожники не отреагировали, за что их оштрафовали.

В Копейске Челябинской области подрядчик, который прятал снег, а не вывозил его на полигоны, заплатит штраф в размере 653 тысяч рублей. Об этом рассказал Центр управления регионом (ЦУР) на своей страничке в соцсети. «В Копейске подрядчик заплатит 653 тысячи рублей за сугробы. Вместо того, чтобы отвозить счищенный с дорог снег на полигон, сотрудники подрядной организации «ОблДорСтрой» оставляли его на тротуарах, остановках, «прятали» в укромных местах. Халатность дорожников доставила копейчанам неудобства», - сообщило управление по региону в паблике «ЦУР Челябинской области» в «ВКонтакте». ЦУР от жителей Копейска зафиксировало несколько жалоб и направило их в администрацию, которая потребовала от подрядчика устранить все нарушения. На претензии дорожники не отреагировали, за что их оштрафовали.