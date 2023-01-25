25 января 2023

В ЛДПР выбрали ключевую фигуру для тюменского отделения

Депутат гордумы Тюмени Елагин расширил свои полномочия в ЛДПР
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Дмитрий Елагин также является лидером фракции в гордуме Фото:

Лидер ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин получил должность координатора городского отделения партии. Об этом рассказал его коллега по фракции и депутат областной думы Иван Вершинин.

«Сегодня партийцы Тюмени сделали свой выбор — поддержали кандидатуру руководителя фракции ЛДПР Тюменской городской Думы Дмитрия Елагина на должность главного партийца в Тюмени», — написал Вершинин в своем telegram-канале. В собрании, где приняли решение, участвовали активисты, депутаты городской и областной думы.

В 2021 году Елагин был в партийном списке кандидатов в Госдуму, а также мог участвовать в выборах в Тюменскую областную думу. При этом он по собственному желанию решил отказаться от возможности попадания в парламенты.

На данный момент региональное отделение ЛДПР восстанавливается после раскола, о котором URA.RU рассказывало ранее. По словам близкого к руководству партии источника, внутри партии провели ряд изменений, а спастись от развала планируют с помощью жесткой диктатуры.

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Лидер ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин получил должность координатора городского отделения партии. Об этом рассказал его коллега по фракции и депутат областной думы Иван Вершинин. «Сегодня партийцы Тюмени сделали свой выбор — поддержали кандидатуру руководителя фракции ЛДПР Тюменской городской Думы Дмитрия Елагина на должность главного партийца в Тюмени», — написал Вершинин в своем telegram-канале. В собрании, где приняли решение, участвовали активисты, депутаты городской и областной думы. В 2021 году Елагин был в партийном списке кандидатов в Госдуму, а также мог участвовать в выборах в Тюменскую областную думу. При этом он по собственному желанию решил отказаться от возможности попадания в парламенты. На данный момент региональное отделение ЛДПР восстанавливается после раскола, о котором URA.RU рассказывало ранее. По словам близкого к руководству партии источника, внутри партии провели ряд изменений, а спастись от развала планируют с помощью жесткой диктатуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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