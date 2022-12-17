Внутренний раскол дестабилизировал работу тюменской оппозиции

Они так заняты «междоусобицей», что даже не пытаются договориться

18 декабря 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Тюменские либерал-демократы могут проиграть на выборах 2023 года из-за раскола Фото: Данил Айкин © URA.RU Сильнейший раскол, произошедший в Тюменском отделении ЛДПР, продолжает шириться. Стороны конфликта не пытаются прийти к компромиссу и сесть за стол переговоров. Об этом сообщил на правах анонимности один из членов партии. «Складывается впечатление, что мирное решение конфликта не входит в планы либерал-демократов с обеих сторон баррикады. Перед приближающимися выборами скандал усугубит положение партии и отношения внутри нее. Уже идут разговоры об отставках, но нет даже видимых попыток избежать конфликта», — резюмирует инсайдер. Политолог Александр Безделов поделился с URA.RU мнением, что текущая ситуация внутри партии не отразится на выборах в 2023 году. По его словам, Тюменское отделение ЛДПР показывает стабильные результаты, независимо от событий. Либерал-демократы не пытаются урегулировать конфликт Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Отделение показывает пусть не выдающиеся результаты по Тюменской области, но стабильные — приносит партии стабильное количество голосов как в региональных округах, так и в федеральных. Поэтому это лишь эпизод внутрипартийного плюрализма. Любые события в ЛДПР — ни плохие, ни хорошие. Это только лишь изменение „ландшафта“. Не исключаю, что это не последнее такое явление», — рассказал Безделов. Информацию анонимного источника косвенно подтверждает поведение самих оппозиционеров, устроивших перепалку в социальных сетях. Уволенный тюменский координатор либерал-демократов Максим Новиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказался против включения в региональный совет партии депутатов Севера и заявил о возможном выходе из ЛДПР шести руководителей «первичек». На заявление Новикова отреагировал член избирательной комиссии ХМАО с правом решающего голоса от ЛДПР и бывший помощник депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина Александр Лобов. Как сообщил в своих соцсетях Лобов, в субботу, 17 декабря, в здании администрации и думы Тюмени состоялось расширенное совещание Тюменского регионального отделения ЛДПР. На нем присутствовали курирующий депутат фракции ЛДПР в Госдуме Евгений Марков и депутат Тюменской облдумы Владимир Сысоев. На мероприятии также собрались активисты местных отделений партии и несколько муниципальных делегатов. Однако, судя по фотографиям с совещания, из 25 координаторов местных и первичных отделений явились лишь двое. Раскол в тюменском отделении ЛДПР грозит отставками Фото: Антон Белицкий © URA.RU В ходе встречи либерал-демократы резко высказались об исключении из партии участников конференции, где произошел конфликт. «Участники совещания обсудили последние события в региональном отделении партии, резко осудили организаторов и участников саботажа, произошедшего 3 декабря на конференции ТРО ПП ЛДПР, категорично высказались об их исключении из партии и лишении занимаемых должностей, вплоть до сложения ими своих депутатских полномочий», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Лобов. Также присутствующие поддержали назначение депутата Госдумы Евгения Маркова исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения партии. По словам Лобова, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Сысоеву вернуться в Госдуму. «Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской городской думе Дмитрий Елагин рассказал коллегам о встрече (на которой он присутствовал) с председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Тот свою речь начал с обращения к Владимиру Сысоеву словами: «Владимир Владимирович, вам нужно возвращаться в Государственную Думу», — добавил Лобов. Ранее Сысоев сдал мандат из-за предложения занять пост заместителя губернатора Тюменской области. Агентство URA.RU направило запрос Владимиру Сысоеву. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что уволенный тюменский координатор либерал-демократов Максим Новиков обвинил «чужих» депутатов из ХМАО и ЯНАО в разладе внутри партии. По его словам, раскол может обернуться массовым оттоком партийцев и поражением на выборах в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сильнейший раскол, произошедший в Тюменском отделении ЛДПР, продолжает шириться. Стороны конфликта не пытаются прийти к компромиссу и сесть за стол переговоров. Об этом сообщил на правах анонимности один из членов партии. «Складывается впечатление, что мирное решение конфликта не входит в планы либерал-демократов с обеих сторон баррикады. Перед приближающимися выборами скандал усугубит положение партии и отношения внутри нее. Уже идут разговоры об отставках, но нет даже видимых попыток избежать конфликта», — резюмирует инсайдер. Политолог Александр Безделов поделился с URA.RU мнением, что текущая ситуация внутри партии не отразится на выборах в 2023 году. По его словам, Тюменское отделение ЛДПР показывает стабильные результаты, независимо от событий. «Отделение показывает пусть не выдающиеся результаты по Тюменской области, но стабильные — приносит партии стабильное количество голосов как в региональных округах, так и в федеральных. Поэтому это лишь эпизод внутрипартийного плюрализма. Любые события в ЛДПР — ни плохие, ни хорошие. Это только лишь изменение „ландшафта“. Не исключаю, что это не последнее такое явление», — рассказал Безделов. Информацию анонимного источника косвенно подтверждает поведение самих оппозиционеров, устроивших перепалку в социальных сетях. Уволенный тюменский координатор либерал-демократов Максим Новиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказался против включения в региональный совет партии депутатов Севера и заявил о возможном выходе из ЛДПР шести руководителей «первичек». На заявление Новикова отреагировал член избирательной комиссии ХМАО с правом решающего голоса от ЛДПР и бывший помощник депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина Александр Лобов. Как сообщил в своих соцсетях Лобов, в субботу, 17 декабря, в здании администрации и думы Тюмени состоялось расширенное совещание Тюменского регионального отделения ЛДПР. На нем присутствовали курирующий депутат фракции ЛДПР в Госдуме Евгений Марков и депутат Тюменской облдумы Владимир Сысоев. На мероприятии также собрались активисты местных отделений партии и несколько муниципальных делегатов. Однако, судя по фотографиям с совещания, из 25 координаторов местных и первичных отделений явились лишь двое. В ходе встречи либерал-демократы резко высказались об исключении из партии участников конференции, где произошел конфликт. «Участники совещания обсудили последние события в региональном отделении партии, резко осудили организаторов и участников саботажа, произошедшего 3 декабря на конференции ТРО ПП ЛДПР, категорично высказались об их исключении из партии и лишении занимаемых должностей, вплоть до сложения ими своих депутатских полномочий», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Лобов. Также присутствующие поддержали назначение депутата Госдумы Евгения Маркова исполняющим обязанности координатора Тюменского регионального отделения партии. По словам Лобова, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил Сысоеву вернуться в Госдуму. «Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской городской думе Дмитрий Елагин рассказал коллегам о встрече (на которой он присутствовал) с председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Тот свою речь начал с обращения к Владимиру Сысоеву словами: «Владимир Владимирович, вам нужно возвращаться в Государственную Думу», — добавил Лобов. Ранее Сысоев сдал мандат из-за предложения занять пост заместителя губернатора Тюменской области. Агентство URA.RU направило запрос Владимиру Сысоеву. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что уволенный тюменский координатор либерал-демократов Максим Новиков обвинил «чужих» депутатов из ХМАО и ЯНАО в разладе внутри партии. По его словам, раскол может обернуться массовым оттоком партийцев и поражением на выборах в 2023 году.