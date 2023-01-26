Стоимость базы отдыха в ХМАО выросла

Стоимость продажи действующей базы отдыха в Сургутском районе ХМАО выросла на один млн рублей. Объявление о продаже бизнеса за девять миллионов рублей было обновлено на сайте Avito.
Покупателю достанется четыре гектара земли для реализации идей. Продавец готов обсуждать варианты приобретения, в том числе снести часть построек. Владелец объявления пояснил, что изначально продавал объект за девять млн рублей. Из-за срочной продажи снижал цену до восьми миллионов. С реальным покупателем продавец готов обсудить стоимость.
Ранее сообщалось, что собственник продает базу отдыха в Сургутском районе на берегу реки Тромъеган. У объекта имеются страницы в соцсетях.
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