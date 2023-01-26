26 января 2023

Стоимость базы отдыха в ХМАО выросла

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, полевые цветы, берег реки
В ХМАО подняли цену на базу отдыха на берегу реки Тромъеган (фото из архива) Фото:

Стоимость продажи действующей базы отдыха в Сургутском районе ХМАО выросла на один млн рублей. Объявление о продаже бизнеса за девять миллионов рублей было обновлено на сайте Avito.

Покупателю достанется четыре гектара земли для реализации идей. Продавец готов обсуждать варианты приобретения, в том числе снести часть построек. Владелец объявления пояснил, что изначально продавал объект за девять млн рублей. Из-за срочной продажи снижал цену до восьми миллионов. С реальным покупателем продавец готов обсудить стоимость.

Ранее сообщалось, что собственник продает базу отдыха в Сургутском районе на берегу реки Тромъеган. У объекта имеются страницы в соцсетях.

Ранее база отдыха продавалась за восемь млн рублей

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Стоимость продажи действующей базы отдыха в Сургутском районе ХМАО выросла на один млн рублей. Объявление о продаже бизнеса за девять миллионов рублей было обновлено на сайте Avito. Покупателю достанется четыре гектара земли для реализации идей. Продавец готов обсуждать варианты приобретения, в том числе снести часть построек. Владелец объявления пояснил, что изначально продавал объект за девять млн рублей. Из-за срочной продажи снижал цену до восьми миллионов. С реальным покупателем продавец готов обсудить стоимость. Ранее сообщалось, что собственник продает базу отдыха в Сургутском районе на берегу реки Тромъеган. У объекта имеются страницы в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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