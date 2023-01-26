Пермячка оспорила в суде стоимость земли из-за налогов

27 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд постановил снизить стоимость земли с 26 млн до 15,9 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермячка подала иск на центр кадастровой оценки Пермского края из-за слишком высокой цены за свою землю. Из-за большой стоимости женщина вынуждена была платить значительно больше налогов. В суде собственнице удалось добиться снижения цены своего участка на 10 млн рублей, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Установить кадастровую стоимость объекта капитального строительства равной его рыночной стоимости в размере 15 981 000 рублей», — говорится в решении. Центр кадастровой оценки установил ценник в 26 млн рублей. В суде истец представила доказательства того, что оценщик кадастрового центра неверно определили стоимость земли. Эксперт, который проверял оценщика, нашел ряд ошибок в его работе: для расчета стоимости были выбраны несхожие с собственностью пермячки объекты, применен неверный расчет корректировки, отсутствие описание права на объект оценки и т. д. Суд посчитал, что экспертная оценка объективна и встал на сторону истца.

Пермячка подала иск на центр кадастровой оценки Пермского края из-за слишком высокой цены за свою землю. Из-за большой стоимости женщина вынуждена была платить значительно больше налогов. В суде собственнице удалось добиться снижения цены своего участка на 10 млн рублей, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Установить кадастровую стоимость объекта капитального строительства равной его рыночной стоимости в размере 15 981 000 рублей», — говорится в решении. Центр кадастровой оценки установил ценник в 26 млн рублей. В суде истец представила доказательства того, что оценщик кадастрового центра неверно определили стоимость земли. Эксперт, который проверял оценщика, нашел ряд ошибок в его работе: для расчета стоимости были выбраны несхожие с собственностью пермячки объекты, применен неверный расчет корректировки, отсутствие описание права на объект оценки и т. д. Суд посчитал, что экспертная оценка объективна и встал на сторону истца.