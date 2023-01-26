Военный эксперт назвал главную слабость ВСУ под Бахмутом

Военный эксперт Леонков: главной слабостью ВСУ является нехватка техники и военных

27 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

На Украине всех подряд берут на фронт, чтобы восполнить потери, сказал Алексей Леонков Фото: Официальный сайт президента Украины Главной слабостью ВСУ под Бахмутом является нехватка техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать подразделения из РФ. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «В Донбассе противнику очень сложно сдерживать нас, потому что у него есть задачи штурмовать Сватово, любыми средствами удержать Авдеевку и Артемовск (Бахмут), а техники и личного состава для этого явно не хватает», — сказал Алексей Леонков «Известиям». По словам эксперта, на Украине «всех подряд» забирают на фронт, чтобы срочно восполнить потери. «Иначе они не продержатся», — заключил Леонков. Ранее сообщалось, что украинские военные обеспокоены возможным окружением Бахмута российскими войсками в скором времени. Об этом журналистам CNN рассказали бойцы ВСУ, находящиеся в городе. За время спецоперации на Украине прошло уже несколько мобилизационных волн. Так, телеведущий и журналист Руслан Осташко написал, что Генштаб ВСУ намерен дополнительно мобилизовать 100 тысяч украинцев в течение двух месяцев, передает телеканал 360. Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что как только на украинской земле закончатся боеспособные мужчины, по всему миру могут появиться вербовочные центры ВСУ.

Главной слабостью ВСУ под Бахмутом является нехватка техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать подразделения из РФ. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «В Донбассе противнику очень сложно сдерживать нас, потому что у него есть задачи штурмовать Сватово, любыми средствами удержать Авдеевку и Артемовск (Бахмут), а техники и личного состава для этого явно не хватает», — сказал Алексей Леонков «Известиям». По словам эксперта, на Украине «всех подряд» забирают на фронт, чтобы срочно восполнить потери. «Иначе они не продержатся», — заключил Леонков. Ранее сообщалось, что украинские военные обеспокоены возможным окружением Бахмута российскими войсками в скором времени. Об этом журналистам CNN рассказали бойцы ВСУ, находящиеся в городе. За время спецоперации на Украине прошло уже несколько мобилизационных волн. Так, телеведущий и журналист Руслан Осташко написал, что Генштаб ВСУ намерен дополнительно мобилизовать 100 тысяч украинцев в течение двух месяцев, передает телеканал 360. Военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что как только на украинской земле закончатся боеспособные мужчины, по всему миру могут появиться вербовочные центры ВСУ.