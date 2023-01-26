Трамп заявил, что мог бы закончить конфликт на Украине за сутки

27 января 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине можно было бы закончить за 24 часа, заявил Дональд Трамп Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он оставался на своем посту, то смог бы закончить конфликт на Украине всего за сутки. Об этом он заявил на своей личной странице в социальной сети Truth Social. «Если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце конфликта <…> в течение 24 часов», — написал Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС. Ранее Трамп также заявил, что после того как Украина получить танки от стран Запада, возникнет угроза ядерного конфликта. Он призвал закончить конфликт между Россией и Украиной сейчас же. Говоря о сроках по окончанию спецоперации, в отличие от Трампа, премьер Венгрии заявил, что мирные переговоры по Украине могут занять годы, пишет RT. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Кроме того, президент страны также уточнил, что Россия защищает свои исторические территории. В Кремле уточнили, что Запад напрямую вовлечен в конфликт, передает телеканал 360.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он оставался на своем посту, то смог бы закончить конфликт на Украине всего за сутки. Об этом он заявил на своей личной странице в социальной сети Truth Social. «Если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце конфликта <…> в течение 24 часов», — написал Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС. Ранее Трамп также заявил, что после того как Украина получить танки от стран Запада, возникнет угроза ядерного конфликта. Он призвал закончить конфликт между Россией и Украиной сейчас же. Говоря о сроках по окончанию спецоперации, в отличие от Трампа, премьер Венгрии заявил, что мирные переговоры по Украине могут занять годы, пишет RT. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Кроме того, президент страны также уточнил, что Россия защищает свои исторические территории. В Кремле уточнили, что Запад напрямую вовлечен в конфликт, передает телеканал 360.