Трамп предрек отправку ядерного оружия Украине 26 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 + После отправки танков на Украине окажутся ядерные бомбы, заявил Дональд Трамп Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru После того как Украина получить танки от стран Запада, возникнет угроза начала ядерного конфликта. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите этот безумный конфликт, сейчас же. Это так просто!» — заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2, передает «Национальная служба новостей». К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Украине 31 танк Abrams. После того как Украина получить танки от стран Запада, возникнет угроза начала ядерного конфликта. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите этот безумный конфликт, сейчас же. Это так просто!» — заявил Трамп в социальной сети Truth Social. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 25 января Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2, передает «Национальная служба новостей». К поставкам боевых машин подключились и в США: страна передаст Украине 31 танк Abrams. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям