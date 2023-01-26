В 2013 году Саша Грей устроила автопробег по российским городам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Перми продает личную коллекцию вещей, посвященную бывшей американской порноактрисе Саше Грей. По словам продавца, среди всех предметов есть подлинный автограф экс-звезды фильмов для взрослых. Подробную информацию о коллекции ее владелец разместил в сервисе бесплатных объявлений.

«Продам книгу Саши Грей «Общество Жюльетты» на английском и русском языках, журнал Playboy 2012 года. Также продам оригинальный автограф на фирменной открытке Дром.ру. Автограф получен 25 мая в клубе «VOZDUH», — сообщается в объявлении.

В коллекции также есть платье. Продавец уверяет, что точно в таком же наряде Саша Грей появилась в 2010 году на международном фестивале в Торонто. Платье новое, его лишь один раз использовали для примерки. Со всеми вещами их владелец готов расстаться за 10 тысяч рублей.

Саша Грей начала сниматься в фильмах для взрослых в 18 лет, завершив карьеру в порноиндустрии в 2011 году. После этого Грей исполнила несколько ролей в триллерах и фильмах ужасов, а также написала книгу. В 2013 году актриса приезжала в Россию, где путешествовала по городам в рамках автомобильного тест-драйва.

Ранее URA.RU рассказывало, пермяк за 150 тысяч рублей продает автограф лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкант расписался на афише во время концерта, с которым выступал в Перми во дворце спорта «Молот» в 1991 году.

Коллекцию вещей, посвященную Саше Грей, пермяк продает за 10 тысяч рублей Фото: сайт «Авито»