26 января 2023
25 января 2023

Сотрудницы тюменской налоговой устроили драку под гимн России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по лесному хозяйству. Ханты-Мансийск, фнс, нашивка
Сотрудницы налоговой устроили драку, пока их коллеги слушали гимн Фото:

Две сотрудницы межрайонной налоговой инспекции №14 в Тюмени подрались на рабочем месте, пока их коллеги слушали гимн РФ. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в ведомстве.

«26 января, где-то между 9:00 и 10:00, подрались две наши сотрудницы. Растаскивать их было некому, потому что мы просто не слышали конфликта. Дело в том, что каждое утро мы слушаем гимн России. И вот его звуки крики девушек заглушили», — рассказал URA.RU работник межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области.

Подробности драки опубликовал и telegram-канал Ural Mash. По его данным, у сотрудниц был затяжной конфликт.

«Отношения двух главных специалисток правового отдела не складывались. Бесконечные споры вымотали — Наташа написала заявление по собственному. Екатерина не упустила момента позлорадствовать, пока та собирала вещи. Началась драка. Одна треснула журналом, другая отлупила соперницу калькулятором по уху», — пишет telegram-канал, указывая, что на место была вызвана полиция.

URA.RU запросило комментарии у пресс-службы УФНС региона, органов полиции и медиков (по версии Ural Mash, у одной из девушек ушибы, ссадины и кровоизлияние). Ответы ожидаются.

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Две сотрудницы межрайонной налоговой инспекции №14 в Тюмени подрались на рабочем месте, пока их коллеги слушали гимн РФ. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в ведомстве. «26 января, где-то между 9:00 и 10:00, подрались две наши сотрудницы. Растаскивать их было некому, потому что мы просто не слышали конфликта. Дело в том, что каждое утро мы слушаем гимн России. И вот его звуки крики девушек заглушили», — рассказал URA.RU работник межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области. Подробности драки опубликовал и telegram-канал Ural Mash. По его данным, у сотрудниц был затяжной конфликт. «Отношения двух главных специалисток правового отдела не складывались. Бесконечные споры вымотали — Наташа написала заявление по собственному. Екатерина не упустила момента позлорадствовать, пока та собирала вещи. Началась драка. Одна треснула журналом, другая отлупила соперницу калькулятором по уху», — пишет telegram-канал, указывая, что на место была вызвана полиция. URA.RU запросило комментарии у пресс-службы УФНС региона, органов полиции и медиков (по версии Ural Mash, у одной из девушек ушибы, ссадины и кровоизлияние). Ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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