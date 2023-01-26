В Троицке определение подрядчика по строительству сквера за 27 млн остановлено из-за жалобы

27 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Поиски подрядчика по благоустройству сквера продолжат после рассмотрения жалобы Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) мэрия приостановила поиск застройщика по строительству сквера с сухим фонтаном за 27,2 млн рублей. Причиной стала жалоба, которую подала в антимонопольную службу жительница Курганской области Надежда Блинова. «Объект закупки - организация общественного пространства в поселке Энергетиков города Троицка Челябинской области. Начальная цена – 27 млн 210 тысяч рублей. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено контролирующим органом по жалобе Надежды Блиновой», - сообщается на сайте госзакупок. Сквер планировалось возвести рядом с центром культурного развития «Энергетик». Благоустройство территории включает освещение, озеленение, выкладывание тротуарной плитки, также в проекте сообщается об установке сухого фонтана. Подобный тип фонтана не имеет видимой чаши: вода бьёт из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Таким образом, зрителями воспринимаются только бьющие «из-под земли» струи. Закончить благоустройство территории после определения подрядчика планируется за два года. Ранее с заявлением в антимонопольную службу обратилась жительница Курганской области Надежда Блинова. Согласно сервису «СБИС», ИП она зарегистрировала в октябре 2022 года. Курганская бизнес-леди специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Всего на предпринимателе зарегистрировано шесть видов деятельности, в том числе производство электромонтажных работ, строительная деятельность, предприятия общественного питания, комплексное обслуживание помещений, уборка зданий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Троицке (Челябинская область) мэрия приостановила поиск застройщика по строительству сквера с сухим фонтаном за 27,2 млн рублей. Причиной стала жалоба, которую подала в антимонопольную службу жительница Курганской области Надежда Блинова. «Объект закупки - организация общественного пространства в поселке Энергетиков города Троицка Челябинской области. Начальная цена – 27 млн 210 тысяч рублей. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено контролирующим органом по жалобе Надежды Блиновой», - сообщается на сайте госзакупок. Сквер планировалось возвести рядом с центром культурного развития «Энергетик». Благоустройство территории включает освещение, озеленение, выкладывание тротуарной плитки, также в проекте сообщается об установке сухого фонтана. Подобный тип фонтана не имеет видимой чаши: вода бьёт из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Таким образом, зрителями воспринимаются только бьющие «из-под земли» струи. Закончить благоустройство территории после определения подрядчика планируется за два года. Ранее с заявлением в антимонопольную службу обратилась жительница Курганской области Надежда Блинова. Согласно сервису «СБИС», ИП она зарегистрировала в октябре 2022 года. Курганская бизнес-леди специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Всего на предпринимателе зарегистрировано шесть видов деятельности, в том числе производство электромонтажных работ, строительная деятельность, предприятия общественного питания, комплексное обслуживание помещений, уборка зданий.