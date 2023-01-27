Глава «Ростеха» анонсировал импортозамещение двигателя для SuperJet в 2023 году

27 января 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Предполагается, что испытания двигателя ПД-8 для SuperJet закончат в 2023 году, сказал Сергей Чемезов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Испытания турбовентиляторного двигателя ПД-8, призванного заменить зарубежный двигатель для лайнера SuperJet планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Еще один проект — импортозамещение „Суперджета“. В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата», — сказал Сергей Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что после планируется завершить испытания двигателя непосредственно в составе самолета. С другими системами и агрегатами ситуация аналогичная. По его словам, после всех испытаний можно будет приступать к серийным поставкам лайнера. Также он отметил, что авиапредприятия ведут интенсивную работу. «В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты», — подытожил Чемезов. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) это российский пассажирский лайнер. Авиатранспорт рассчитан на перевозку от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Трудности с поставками зарубежных двигателей для SuperJet начались после введения антироссийских санкций. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ПД-8 не планируют ставить на уже выпущенные лайнеры. По его словам, процесс замены двигателя слишком сложный и затратный, напоминает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Испытания турбовентиляторного двигателя ПД-8, призванного заменить зарубежный двигатель для лайнера SuperJet планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Еще один проект — импортозамещение „Суперджета“. В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата», — сказал Сергей Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что после планируется завершить испытания двигателя непосредственно в составе самолета. С другими системами и агрегатами ситуация аналогичная. По его словам, после всех испытаний можно будет приступать к серийным поставкам лайнера. Также он отметил, что авиапредприятия ведут интенсивную работу. «В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты», — подытожил Чемезов. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) это российский пассажирский лайнер. Авиатранспорт рассчитан на перевозку от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Трудности с поставками зарубежных двигателей для SuperJet начались после введения антироссийских санкций. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ПД-8 не планируют ставить на уже выпущенные лайнеры. По его словам, процесс замены двигателя слишком сложный и затратный, напоминает MK.RU.