Глава «Ростеха» анонсировал импортозамещение двигателя для SuperJet в 2023 году

Испытания турбовентиляторного двигателя ПД-8, призванного заменить зарубежный двигатель для лайнера SuperJet планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Еще один проект — импортозамещение „Суперджета“. В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата», — сказал Сергей Чемезов РИА Новости.
Он уточнил, что после планируется завершить испытания двигателя непосредственно в составе самолета. С другими системами и агрегатами ситуация аналогичная. По его словам, после всех испытаний можно будет приступать к серийным поставкам лайнера. Также он отметил, что авиапредприятия ведут интенсивную работу. «В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты», — подытожил Чемезов.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) это российский пассажирский лайнер. Авиатранспорт рассчитан на перевозку от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Трудности с поставками зарубежных двигателей для SuperJet начались после введения антироссийских санкций.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ПД-8 не планируют ставить на уже выпущенные лайнеры. По его словам, процесс замены двигателя слишком сложный и затратный, напоминает MK.RU.
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Испытания турбовентиляторного двигателя ПД-8, призванного заменить зарубежный двигатель для лайнера SuperJet планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Еще один проект — импортозамещение „Суперджета“. В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата», — сказал Сергей Чемезов РИА Новости. Он уточнил, что после планируется завершить испытания двигателя непосредственно в составе самолета. С другими системами и агрегатами ситуация аналогичная. По его словам, после всех испытаний можно будет приступать к серийным поставкам лайнера. Также он отметил, что авиапредприятия ведут интенсивную работу. «В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты», — подытожил Чемезов. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) это российский пассажирский лайнер. Авиатранспорт рассчитан на перевозку от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Трудности с поставками зарубежных двигателей для SuperJet начались после введения антироссийских санкций. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ПД-8 не планируют ставить на уже выпущенные лайнеры. По его словам, процесс замены двигателя слишком сложный и затратный, напоминает MK.RU.