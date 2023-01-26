В челябинском полицейском главке подвели итоги прошедшего года

27 января 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В ГУ МВД по региону прошла коллегия по итогам прошлого года Илья Московец © URA.RU В ГУ МВД по Челябинской области 27 января состоялось подведение итогов прошедшего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, за год правоохранителям удалось повысить уровень своей деятельности. «В 2022 году раскрываемость удалось повысить до одного из наиболее высоких показателей за многие годы. Кроме того, снижено число краж, грабежей, случаев хулиганств. Более чем на 10% сокращена уличная преступность», - сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Там отметили роль народной дружины в охране правопорядка. На сегодняшний день в регионе действует 122 добровольных народных дружины, которые помогают предотвращать преступления и ловить нарушителей. В коллегии принял участие губернатор области Алексей Текслер. Он отметил положительную динамику развития ведомства. «Мы должны ориентироваться на мнение жителей области. Их оценка нашей общей работы является ключевой, и мы, вне зависимости от обстоятельств, несем ответственность за жизнь людей, антитеррористическую защищенность объектов ключевой инфраструктуры, экономическую безопасность, за ситуацию на дорогах. Все это слагаемые качества жизни и общественной безопасности, значимость которых особенно усилилась с начала специальной военной операции», - приводит слова главы региона пресс-служба правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ГУ МВД по Челябинской области 27 января состоялось подведение итогов прошедшего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, за год правоохранителям удалось повысить уровень своей деятельности. «В 2022 году раскрываемость удалось повысить до одного из наиболее высоких показателей за многие годы. Кроме того, снижено число краж, грабежей, случаев хулиганств. Более чем на 10% сокращена уличная преступность», - сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Там отметили роль народной дружины в охране правопорядка. На сегодняшний день в регионе действует 122 добровольных народных дружины, которые помогают предотвращать преступления и ловить нарушителей. В коллегии принял участие губернатор области Алексей Текслер. Он отметил положительную динамику развития ведомства. «Мы должны ориентироваться на мнение жителей области. Их оценка нашей общей работы является ключевой, и мы, вне зависимости от обстоятельств, несем ответственность за жизнь людей, антитеррористическую защищенность объектов ключевой инфраструктуры, экономическую безопасность, за ситуацию на дорогах. Все это слагаемые качества жизни и общественной безопасности, значимость которых особенно усилилась с начала специальной военной операции», - приводит слова главы региона пресс-служба правительства.