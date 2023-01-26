Главы в ЯНАО будут сдавать губернатору Артюхову экзамен на профпригодность. Инсайд

27 января 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО проверит, как мэры справляются со своими обязанностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, мэры серьезно озадачены этим решением. «В понедельник начнет действовать „муниципальный час“ — это совещание Дмитрия Артюхова с главами муниципальных образований, которые должны будут отчитаться о проделанной работе в каждой сфере. Особенное внимание будет уделено мобилизации. Также мэры предоставят отчеты своей работы за последние пять лет», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, мэры и раньше докладывали главе Ямала об итогах работы, но в такой ужесточенной форме это будет происходить впервые. «Известно, что первым „допросят“ главу Тазовского района Василия Паршакова. В районных администрациях все на нервах, отрабатывают доклады с утра до ночи», — добавил источник. В правительстве ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «„Муниципальные часы“ действительно проводятся с целью обобщения итогов прошедшего года, анализа достижений и неудач, предметного и подробного рассмотрения вопросов, которые требуют решения», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов отказался выплачивать чиновникам 13-ю зарплату. По информации источников, премии получают теперь только по итогам успешной работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, мэры серьезно озадачены этим решением. «В понедельник начнет действовать „муниципальный час“ — это совещание Дмитрия Артюхова с главами муниципальных образований, которые должны будут отчитаться о проделанной работе в каждой сфере. Особенное внимание будет уделено мобилизации. Также мэры предоставят отчеты своей работы за последние пять лет», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, мэры и раньше докладывали главе Ямала об итогах работы, но в такой ужесточенной форме это будет происходить впервые. «Известно, что первым „допросят“ главу Тазовского района Василия Паршакова. В районных администрациях все на нервах, отрабатывают доклады с утра до ночи», — добавил источник. В правительстве ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «„Муниципальные часы“ действительно проводятся с целью обобщения итогов прошедшего года, анализа достижений и неудач, предметного и подробного рассмотрения вопросов, которые требуют решения», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов отказался выплачивать чиновникам 13-ю зарплату. По информации источников, премии получают теперь только по итогам успешной работы.