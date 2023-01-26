Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, мэры серьезно озадачены этим решением.
«В понедельник начнет действовать „муниципальный час“ — это совещание Дмитрия Артюхова с главами муниципальных образований, которые должны будут отчитаться о проделанной работе в каждой сфере. Особенное внимание будет уделено мобилизации. Также мэры предоставят отчеты своей работы за последние пять лет», — сообщил агентству инсайдер.
По словам источника, мэры и раньше докладывали главе Ямала об итогах работы, но в такой ужесточенной форме это будет происходить впервые. «Известно, что первым „допросят“ главу Тазовского района Василия Паршакова. В районных администрациях все на нервах, отрабатывают доклады с утра до ночи», — добавил источник.
В правительстве ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «„Муниципальные часы“ действительно проводятся с целью обобщения итогов прошедшего года, анализа достижений и неудач, предметного и подробного рассмотрения вопросов, которые требуют решения», — сообщили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов отказался выплачивать чиновникам 13-ю зарплату. По информации источников, премии получают теперь только по итогам успешной работы.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов будет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, мэры серьезно озадачены этим решением. «В понедельник начнет действовать „муниципальный час“ — это совещание Дмитрия Артюхова с главами муниципальных образований, которые должны будут отчитаться о проделанной работе в каждой сфере. Особенное внимание будет уделено мобилизации. Также мэры предоставят отчеты своей работы за последние пять лет», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, мэры и раньше докладывали главе Ямала об итогах работы, но в такой ужесточенной форме это будет происходить впервые. «Известно, что первым „допросят“ главу Тазовского района Василия Паршакова. В районных администрациях все на нервах, отрабатывают доклады с утра до ночи», — добавил источник. В правительстве ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «„Муниципальные часы“ действительно проводятся с целью обобщения итогов прошедшего года, анализа достижений и неудач, предметного и подробного рассмотрения вопросов, которые требуют решения», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Артюхов отказался выплачивать чиновникам 13-ю зарплату. По информации источников, премии получают теперь только по итогам успешной работы.