Спортшкола Златоуста выиграла суд у бизнесмена, сидящего в колонии

Построенное подрядчиком стрельбище пришлось возводить заново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил финансовые требования спортшколы № 1 Златоуста к компании «Стройтранссоюз» на сумму в 57,4 млн рублей. Замдиректора компании Михаил Азаматов, ответственный за стройку биатлонного комплекса им. Ишмуратовой, осужден за мошенничество.

«Первоначальные исковые требования МАУ „Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С. И. Ишмуратовой“ удовлетворить. В удовлетворении встречных исковых требований ООО „Строительное транспортное предприятие Союз“ отказать», — говорится в решении суда.

Спор был связан с подрядом 2016 года на строительство ряда объектов биатлонного комплекса в Златоусте. Компания «Стройтранссоюз» из Копейска обязалась поставить командные домики, зрительские трибуны, сделать стрельбище, пешеходные мосты и другие объекты. Как в разговоре с URA.RU отметил адвокат истца Андрей Морозов, совокупно фирма получила от спортшколы порядка 350 млн рублей, однако 39 млн подрядчику переплатили за невыполненные работы, еще более 16 млн рублей потребовалось, чтобы исправить строительные недоработки «Стройтранссоюза».

«Суд согласился и наши доводы признал убедительными. Их подтвердили заключения двух судебных строительных техэкспертиз», — пояснил URA.RU Морозов.

С результатами экспертиз ответчик не согласился. Как URA.RU рассказали его представители, пожелавшие публично не называть имени, часть спорного оборудования вопреки заявлениям истца поставлена. Спортшкола подписала акты выездных осмотров объекта о фактической поставке оборудования более чем на 17 млн рублей. «Стройтранссоюз» намерен оспорить не вступившее в силу судебное решение, потребовав проведения повторной экспертизы.

В отношении Михаила Азаматова, работавшего в «Стройтранссоюзе» заместителем директора, 25 января вступил в силу приговор суда. Азаматов был осужден на четыре года заключения в колонии общего режима за хищение денежных средств и крупное мошенничество. Биатлонный комплекс, проект четырех губернаторов, в Златоусте не принят в эксплуатацию, а стрельбище пришлось демонтировать, чтобы строить новое. Результаты строительства в ходе одного из визитов в город раскритиковал губернатор региона Алексей Текслер.